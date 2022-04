Ein Hartz-IV-Empfänger wohnt im Zelt und das Jobcenter will die Kosten nicht tragen: Der Streit um eine Rechnung um 1.100 Euro landete in Nordrhein-Westfalen vor dem Landessozialgericht (LSG). Nun wurde über die Frage entschieden: Ist ein Zelt eine Unterkunft?

Der Kläger hatte während eines längeren Klinikaufenthalts Arbeitslosengeld II bezogen, wie das Gericht am Freitag (1. April 2022) mitteilte. Da er nach seiner Entlassung erstmal keine Wohnung hatte, mietete er sich stattdessen für vier Monate auf einem Campingplatz ein. Dort wohnte er in einem Zelt.

Weil ein Zelt keine Unterkunft sei: Jobcenter will Kosten für Campingplatz nicht übernehmen

Die Rechnung für den Zeltplatz über insgesamt 1.100 Euro reichte er anschließend beim Jobcenter ein - doch das lehnte die Kostenübernahme prompt ab. Die Begründung: Es handele sich nicht um Kosten der Unterkunft im Sinne des § 22 SGB II, "da Zelte keine Unterkunft darstellen."

Doch das LSG sieht die Sache anders. Ein Zelt erfülle sehr wohl die Hartz-IV-Vorschriften für eine Unterkunft. Grundvoraussetzung dafür sei Witterungsschutz und eine "gewisse Privatsphäre", dazu gehört auch die Möglichkeit, private Gegenstände zu verwahren. Ein Zelt auf einem umzäunten, baurechtlich zugelassenen Campingplatz und dazu noch die Möglichkeit, die Sanitäranlagen und Stromanschlüsse zu nutzen: Für einen vorübergehenden Zeitraum seien damit beide Mindestanforderungen erfüllt, so das Gericht.

Das Jobcenter muss gemäß dem Urteil somit die Kosten für die Rechnung aus dem Jahr 2019 tragen. Das Gericht betonte außerdem, dass die Grundanforderungen an eine Unterkunft nicht überspannt und damit in ein falsches Verhältnis gesetzt werden dürfen. "Je niedriger der Standard des 'Dachs über dem Kopf', desto wahrscheinlicher würde ihm der Charakter einer Unterkunft abgesprochen. Hierdurch würden aber gerade Menschen benachteiligt, die aus wirtschaftlichen oder persönlichen Gründen kein qualitativ besseres Obdach erlangen könnten", so das LSG.

Jobcenter stellen sich leider öfters bei der Kostenübernahme quer, wie zuletzt ein Fall auf Twitter bewies: Eine Frau bat um ein Darlehen für einen neuen Kühlschrank und wurde mit einer bizarren Antwort abgewiesen.