Komasaufen bei Jugendlichen: Hier müssen Eltern für die Rettungseinsätze zahlen

Hierzulande gab es in den vergangenen Jahren weniger Komasäufer. Doch noch immer landen pro Jahr mehrere tausend Jugendliche nach sogenanntem Komasaufen in Krankenhäusern. Vor allem junge Männer im Alter zwischen 10 und 20 Jahren sind vom übertriebenen Alkoholkonsum betroffen.

Problem Komasaufen: Eltern werden zur Kasse gebeten

Im Landkreis Wittmund (Niedersachsen) begegnet man dem Problem Komasaufen seit Mai diesen Jahres auf ungewöhnliche - aber offensichtlich effektive - Art und Weise. Der Clou: Wenn junge Leute zu viel Alkohol trinken und so einen Rettungseinsatz auslösen, müssen die Eltern dafür zahlen. Das berichtete seinerzeit der Norddeutsche Rundfunk (NDR).

Erziehungsberechtigte müssen bis zu 1100 Euro für Rettungseinsätze zahlen

Die Nacht zum 1. Mai 2018 brachte das Fass damals zum Überlaufen. Laut NDR mussten allein in dieser Nacht Rettungskräfte neun Mal ausrücken, um sturzbetrunkene Minderjährige ins Krankenhaus zu bringen. Ein Sprecher des Landkreises Wittmund kündigte an: Bei "eklatanten Fällen" werde man die Einsätze privat in Rechnung stellen. Und da haften Eltern nun mal für ihre Kinder. Heißt konkret: Muss ein Rettungswagen anfahren sollten die Erziehungsberechtigten 500 Euro zahlen. Wird ein Notarzt gerufen, kommen nochmal 600 Euro dazu.

Ziel der Aktion: Eltern für den übermäßigen Alkoholkonsum von Jugendlichen sensibilisieren. "Wir glauben, dass es am wirkungsvollsten ist, wenn man den Eltern ans Portemonnaie geht. Das ist eine Abschreckungsmaßnahme", sagte der Sprecher dem NDR.

Maßnahme schreckt ab: Weniger Einsätze mit alkoholisierten Jugendlichen

Jetzt - gute sechs Monate später - wurde nochmal nachgefragt. Hat die auf Abschreckung zielende Maßnahme Wirkung gezeigt? Hat sie, verkündet Landkreis-Sprecher Ralf Klöker. Konkrete Zahlen nannte der Sprecher nicht, sprach aber davon, dass man seit dem Vatertag kaum mehr Einsätze mit alkoholisierten Jugendlichen registriert habe. "Damit haben wir unser Ziel erreicht", sagte Klöker.

Macht das Beispiel jetzt Schule? Danach sieht es nicht aus. Laut NDR seien andere Landkreise in der Region dem Vorstoß jedenfalls nicht gefolgt.