Frau gewinnt 55 Millionen Euro im Eurojackpot

Geld wandert nach Tschechien

Lotto-Vermittler erhebt schwere Vorwürfe

"Lottoland" wirft Frau Betrug vor

Frau gewinnt Eurojackpot und bekommt kein Geld: Eine 26-Jährige aus Köln (NRW) hatte sich bereits ausgemalt, was sie mit ihrem Gewinn anstellen könnte. Die Altenpflegerin glaubte, den Eurojackpot gewonnen zu haben - doch dann kam alles anders.

Lotto: Eurojackpot-Gewinn endet in Enttäuschung

Die Frau tippte über den Lotto-Vermittler "Lottoland": Durch einen "Quicktipp" wurden ihr zufällige Zahlen zugeordnet: 8, 23, 40, 41, 42 sowie 2 und 10. Tatsächlich wurden genau diese Zahlen gezogen: 55 Millionen Euro schienen an die 26-Jährige zu gehen - bis sich der Lotto-Vermittler per Mail bei ihr meldete.

Wie die Altenpflegerin dem Express erzählte, habe sie auf die Gewinnbestätigung gewartet, bekam jedoch eine andere E-Mail: "Bei der aktuellen Eurojackpot-Ziehung hat dein Eurojackpot-Tippschein, den du abgegeben hast, leider nicht teilgenommen aufgrund von Transaktionsproblemen" hieß es im Schreiben. Die 55 Millionen gingen somit nicht nach Köln, sondern nach Tschechien.

Lottoland reagiert: Deshalb bekommt die Frau kein Geld

Der Vermittler "Lottoland" reagierte auf das mediale Echo, das der Fall auslöste. Gegenüber dem Express sagte der Vermittler: "Die Spielerin hat am 14. Juni auf eine Ziehung von LOTTO 6aus49 GO! abgegeben. Das heißt, unter dieser Auftragsnummer gab und gibt es keinen Eurojackpot-Tipp." Einige Tage nach der Veröffentlichung dieses Artikels auf inFranken.de, hat sich "Lottoland" an unsere Redaktion gewendet. Darin wird verdeutlicht der Anbieter, dass der Lotto-Tipp der Altenpflegerin ungültig gewesen sei. Die 26-Jährige habe am 14. Juni einen Tipp für "LOTTO 6aus49 GO!" abgegeben und eben nicht für den Eurojackpot. Zudem merken die Verantwortlichen an, dass die Lottospielerin am 15. Juni einen Tipp für die Eurojackpot-Ziehung am 21. Juni eingereicht habe: Somit könne die 26-Jährige nicht mit den Gewinnzahlen des Vortages den Eurojackpot am 21. Juni gewonnen haben.

Zudem erhebt "Lottoland" Betrugsvorwürfe: Die E-Mails der 26-Jährigen seien verfälscht worden. Sie habe diese durch Kopieren und Einfügen manipuliert. "Lottoland" verweist darauf, dass dieser Fall zwei Auftragsnummer betrifft. Es gebe Indizien, dass zwei Tippscheine als eine Tippabgabe fungiert haben. Die Altenpflegerin will sich diese Vorwürfe nicht gefallen lassen und hat angekündigt, "Lottoland" zu verklagen. Wie der Fall ausgeht, bleibt abzuwarten - es droht ein Rechtsstreit.

Im Februar hat ein Glückspilz den Eurojackpot tatsächlich geknackt: Der Mann gewann 63,2 Millionen Euro - das ist Rekord.