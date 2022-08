Hitzewelle in Koblenz: Bis zu 40 Grad erwartet

"Hitzeknigge" für das richtige Verhalten bei Hitze

Sonne satt und Temperaturen bis zu 40 Grad - Rheinland-Pfalz steht in dieser Woche eine Hitzewelle bevor. Vor allem am Dienstag (19. Juli 2022) sollen die Temperaturen in die Höhe klettern. Damit alle die Hitze gut überstehen, gibt die Stadt Koblenz ihren Einwohner*innen hilfreiche Tipps.

Hitzetipps für Koblenzer*innen: Abkühlung an Wasser und im Schatten finden

"Die Einwohnerschaft hat die Möglichkeit das Freibad aufzusuchen", teilt ein Sprecher der Stadt auf Nachfrage von inRLP.de mit. Das Freibad Oberwerth ist täglich bis 20 Uhr geöffnet. Dort bietet, neben mehreren Becken, auch die 102 Meter lange Wasserrutschbahn eine perfekte Möglichkeit zur Abkühlung.

In der Vergangenheit sei das Freibad an sehr heißen Tagen aber meist nur wenig genutzt worden. "Außerdem können der Koblenzer Stadtwald oder die Parkanlagen an Rhein und Mosel aufgesucht werden, die etwas Abkühlung bieten können", wird auf eine weitere Abkühlungsmöglichkeit in Koblenz hingewiesen. Auch ein leckeres Eis hilft sicher immer gut gegen die Hitze, inRLP.de hat die fünf besten Eisdielen in Koblenz für dich gesammelt.

Im Schatten der Bäume oder am Wasser - dort scheint man in Koblenz am besten der Hitze entfliehen zu können. Angebote, die speziell wegen der anstehenden Hitzewelle geschaffen werde, werde es in Koblenz nicht geben. In einem "Hitzknigge", den die Stadt schon vor einiger Zeit veröffentlicht hat, wird jedoch über das richtige Verhalten bei Hitze aufgeklärt.