Der Sommer in Koblenz wurde gefeiert: Das dreitägige Sommer-Musik-Festival in Koblenz fand vom 12. bis 14. August 2022 am Rhein- und Moselufer rund ums Deutsche Eck statt. Das Feuerspektakel "Rhein in Flammen" ließ den Himmel am Samstag, 13. August 2022, zwischen Spay und Koblenz wieder durch ein farbenfrohes Feuerwerk erstrahlen.

Update 15.8.2022: Polizei und Veranstalter sind zufrieden

Das wegen Trockenheit und Niedrigwasser mit verändertem Konzept an den Start gegangene Spektakel "Rhein in Flammen" ist ohne besondere Vorkommnisse über die Bühne gegangen. Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH zog am Sonntagmorgen eine positive Bilanz, auch das Wasser- und Schifffahrtsamt Rhein sowie die Wasserschutzpolizei zeigten sich zufrieden.

Insgesamt lockte die Veranstaltung mit Feuerwerken und einer ganzen Reihe an Festen entlang des Flussufers zwischen Koblenz im Norden und Spay beziehungsweise Braubach im Süden laut Rheinland-Pfalz Tourismus an Land rund 100.000 Besucher an. In Koblenz waren zudem 27 Schiffe auf dem Rhein unterwegs, um dort vor allem das Feuerwerk auf der Festung Ehrenbreitstein vom Wasser aus zu sehen.

"Wir sind sehr zufrieden, dass nun trotz des Niedrigwassers alles so gut gelaufen ist und wir auf dem Wasser einen sicheren Veranstaltungsraum zur Verfügung stellen konnten", sagte Ralf Schäfer vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein in Bingen. Auch die Wasserschutzpolizei meldete keine besonderen Vorkommnisse. Die Polizei in Koblenz zog ebenfalls eine insgesamt positive Bilanz und lobte das Konzept der Veranstaltung. Im Anschluss sei es indes in Koblenz noch zu zahlreichen "alkoholbedingten Körperverletzungsdelikten“ gekommen. Unter anderem habe es an einem zentralen Platz eine Schlägerei mit rund 20 Beteiligten gegeben, hieß es.

Update 12.8.2022: Fünf der sieben Feuerwerke werden gezündet

Wie die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH am Donnerstag mitteilte, können die meisten Feuerwerke beim anstehenden Spektakel "Rhein in Flammen" zwischen Spay und Koblenz trotz der vorherrschenden Trockenheit abgeschossen werden.

"Die Rahmenbedingungen wurden so verändert, dass sowohl ein Großteil der Feuerwerke nach Einschätzung der Behörden verantwortungsbewusst durchgeführt werden kann, als auch ein reduziertes Angebot für die teilnehmenden Schiffe ermöglicht wird. Allerdings nach wie vor ohne Konvoi."

Die für Samstagabend (13. August 2022) geplanten Feuerwerke in Lahnstein, Spay, Braubach, Stolzenfels sowie das große Höhenfeuerwerk in Koblenz können demnach stattfinden. Sie sollen zeitgleich um 23.00 Uhr abgefeuert werden, wie eine Sprecherin erläuterte. Die Feuerwerke in Rhens und an der Koblenzer Brauerei müssten dagegen aus Sicherheitsgründen ausfallen. Die Genehmigungen für diese Planungen und das neue Veranstaltungsformat stünden noch aus, hieß es weiter.

Für Schiffe, die für den Konvoi angemeldet waren, werde es in Koblenz einen abgesperrten Bereich mit Aufstellungsplan geben, teilten die Veranstalter mit. Die Gäste könnten auf diesen Schiffen das Abschlussfeuerwerk vom Rhein aus - unterhalb der Festung Ehrenbreitstein - mitverfolgen.

Zum Sicherheitskonzept gehören den Angaben zufolge neben dem Aufstellungsplan unter anderem Rettungs- und Feuerlöschboote auf dem Rhein, bewässerte Abschussplätze für das Feuerwerk sowie bereitstehende Feuerwehrkräfte.

Wegen des sinkenden Rheinpegels war am Mittwoch der Schiffskonvoi bei dem Feuerwerksspektakel abgesagt worden. Daran hätten der Tourismus-Gesellschaft zufolge mehr als 35 beleuchtete Schiffen mit insgesamt etwa 10.000 Gästen an Bord teilnehmen sollen.

Update 11.8.2022: "Rhein in Flammen" in Koblenz - Schiffskonvoi abgesagt

Aufgrund des sinkenden Rheinpegels ist der Schiffskonvoi bei dem Feuerwerksspektakel "Rhein in Flammen" jedoch abgesagt worden. "Wir hätten uns unser erstes 'Rhein in Flammen' nach der Pause durch die Corona-Pandemie für alle Gäste, Schiffe und Partner der Veranstaltung anders gewünscht", erklärte Stefan Zindler, Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, am Mittwoch in Koblenz. Aber es gebe zu viele sehr ernste und sicherheitsrelevante Risiken, um eine Durchführung der Veranstaltung auf dem Wasser zu gewährleisten.

Ideen, die Feuerwerke ohne den Schiffskonvoi stattfinden zu lassen, seien derzeit in der Klärung, erklärte Zindler. Unabhängig von der Entscheidung rund um die Feuerwerke sollen die Veranstaltungen an den Rheinufern durchgeführt werden. Weiterhin geplant seien das Sommerfest in Koblenz mit sieben großen Bühnen sowie weitere Festivitäten in Lahnstein, Spay, Rhens und Braubach.

Das Koblenzer Sommerfest findet als Sommer-Musik-Festival in Koblenz statt. Du kannst dich also vom 12. bis 14. August auf ein Sommer-Musik-Festival auf der Veranstaltungsmeile an Rhein- und Moselufer rund um das Deutsche Eck freuen. Mit einem Angebot von mehr als 300 Künstler*innen unter ungefähr 150.000 Leuten kannst du an dem dreitägigen Sommerfest tanzen, entspannen und dich kulinarisch austoben.

Auf diese Specials kannst du dich freuen:

Weltmusik -Konzerte

-Konzerte Wohnzimmer-Bühne

Kopfhörer -(Silent)-Disco

-(Silent)-Disco "Augustas Weingärtchen" mit Musik, Wein und Leckereien

Ein Wasserfest für die Familie

für die Familie Ein Ökumenischer Gottesdienst

Im Rahmenprogramm ist also für alle etwas dabei! "Ein Koblenzer Sommerfest für alle Generationen", heißt es auch in einer Meldung der Koblenz-Touristik Gmbh.

"Rhein in Flammen" - So kommst du zum Feuerspektakel in Koblenz

Wie jedes Jahr findet wieder die Feuerkunst "Rhein in Flammen" statt. Das Spektakel ist der Veranstaltungshöhepunkt im UNESCO-Welterbe "Oberes Mittelrheintal". Zwischen Spay und Koblenz wird am Samstag (2. August 2022) das bekannte "Rhein in Flammen"-Feuerwerk den Himmel in einem unfassbaren Farbspiel leuchten lassen.

Die Verkehrsanbindungen für das "Rhein in Flammen" sollen "ganz ohne Stress und Parkplatzsuche" ablaufen, heißt es in einer Pressemitteilung (04. August 2022) der Stadt Koblenz. Ab 21.00 Uhr werden zusätzlich zu den regulären Linien mehr Busse eingesetzt. Außerdem gebe es mehr Nachtbusse, die dich nach dem Spektakel wieder nach Hause bringen.

Doch das ist noch nicht Alles: "Im Auftrag der Koblenz-Touristik wird darüber hinaus ein Shuttle Service von den P+R Parkplätzen (gekennzeichnet durch roten Punkt auf Verkehrsschildern) eingerichtet, der kostenfrei genutzt werden kann", berichtet die Stadt Koblenz. Wenn du mit dem Auto fährst, kannst du anschließend mit Pendelbussen ins Koblenzer Zentrum fahren.

Die Busse fahren von 17.00 bis 01.00 Uhr circa alle 15 Minuten zum Koblenzer Zentrum. Diese Routen kannst du nutzen. :

Route 1: P1: Winninger Straße (Metternich) - P2: Kurt-Schumacher-Brücke (Moselweiß) - P3: Peter-Klöckner-Straße (Rauental) - P4: Ludwig-Erhard-Straße (Rauental) - Bf Stadtmitte/Löhr-Center (Steig B)

P1: Winninger Straße (Metternich) - P2: Kurt-Schumacher-Brücke (Moselweiß) - P3: Peter-Klöckner-Straße (Rauental) - P4: Ludwig-Erhard-Straße (Rauental) - Bf Stadtmitte/Löhr-Center (Steig B) Route 2: P5: Hochschule Karthause, B 327 - Christuskirche (Fahrtrichtung Zentralplatz)

Alle genauen Informationen zu den Nachtbussen und Linienbussen findest du hier.