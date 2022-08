"Koblenzer Ufer-Kino" ermöglicht einen ganz besonderen Filmabend

ermöglicht einen ganz besonderen Filmabend Location ist die Schröderwiese (Schartwiesenweg) gegenüber vom Deutschen Eck

Elf verschiedene Filme werden an elf Tagen gezeigt

Zwischen Freitag (18. August 2022) und Sonntag (28. August 2022) kannst du in Koblenz eine einmalige Kinoerfahrung machen: In Kooperation mit dem Odeon-Apollo-Kinocenter findet das "Koblenzer Ufer-Kino" statt. Mit Blick auf die Wahrzeichen der Stadt werden in dem Open-Air-Kino an elf Abenden elf verschiedene Filme gezeigt.

Open-Air-Kino in Koblenz mit Blick auf das Deutsche Eck

Rund 700 Menschen können sich beim "Koblenzer Ufer-Kino" auf Kinofeeling unter freiem Himmel freuen. Auf der Schröderwiese, direkt am Rhein, werden renommierte Filme auf großer Leinwand gezeigt. Bereits ab 18.00 Uhr können die Besucher*innen bei kulinarischen Köstlichkeiten den Sonnenuntergang genießen. Sobald die Dunkelheit einbricht, etwa gegen 21.00 Uhr, beginnt das außergewöhnliche Kinoerlebnis.

Bei der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, sich den Film mit bestem Blick auf die Leinwand von den überdachten VIP-Lounges aus anzusehen. Diese verfügen insgesamt über fünfzig Sitzplätze. Um das Kino-Feeling perfekt zu machen, ist auch für frisches Popcorn und Nachos gesorgt. Normale Tickets kosten 14 Euro, mit Ermäßigung beträgt der Preis 12 Euro. Einen Sitzplatz in der VIP-Lounge kannst du dir für 29 Euro sichern. Die Tickets können entweder vor Ort beim Odeon-Apollo-Kinocenter oder online erworben werden.

Filmprogramm: