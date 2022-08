Nur noch wenige Wochen soll es das 9-Euro-Ticket in Deutschland geben. Was danach kommt, ist noch unklar. Einige Verkehrsverbünde bundesweit planen 365-Euro-Tickets - wie zum Beispiel die Mainzer Mobilität für Schüler*innen und Azubis. Die sogenannte Clever Card soll ab September erhältlich sein. In Koblenz sind die Pläne noch offen, wie Ulrich Barwinski, Bereichsleiter Marketing und Information des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel GmbH (VRM), auf Anfrage von inRLP.de mitteilt.

"Das Bundesverkehrsministerium hat verdeutlicht, dass es erst nach einer Auswertung der gegenwärtigen Aktion dazu bereit ist, über eventuelle Nachfolger des 9-Euro-Tickets zu sprechen", erklärt Barwinski. "Da die Einführung eines solchen potenziellen Nachfolgers starke Auswirkungen auf das gegenwärtige Tarifgefüge in den Verbünden haben würde, muss die Entscheidung auf Bundesebene abgewartet werden."

ÖPNV in Koblenz: Änderungen nach dem 9-Euro-Ticket hängen von den Finanzen ab

Tarifanpassungen im VRM wurden ebenfalls bereits diskutiert. Hier bestehe Handlungsbedarf. Darüber sei man sich einig, aber die Kosten für ein günstiges Bus-Bahn-Angebot müssten refinanziert werden. "Hier müssen neben den zu erwartenden Ausfällen bei den Fahrgeldeinnahmen durch die Einführung solcher günstigen Fahrkarten auch noch die aktuell entstehenden Lücken bei der Kostendeckung, z.B. durch deutlich gestiegene Personal- und Treibstoffkosten übernommen werden", berichtet Barwinski. Das müsse gegebenenfalls durch die "öffentliche Hand" geschehen.

In Rheinland-Pfalz gehört der ÖPNV seit der Einführung des neu beschlossenen Nahverkehrsgesetzes zur Pflichtaufgabe der Städte und Landkreise. "Bislang wurden diese aber nicht mit adäquaten Mitteln ausgestattet, welche die Bewältigung dieser Aufgabe zulassen würde. Hier finden derzeit entsprechende Verhandlungen statt", so Barwinski.

Die vier Verbundgeschäftsführer der Verkehrsverbünde in Rheinland-Pfalz hätten sich bereits in einem Brandbrief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer gewandt "und auf die prekäre Lage hingewiesen".