Im Jahr 1969 widersetzten sich homosexuelle Menschen in New York einer gewaltvollen polizeilichen Razzia. Der Name der Straße, in der die Proteste stattfanden, ging seitdem in die Geschichte ein: die Christopher Street. Heutzutage wird der Christopher Street Day (CSD) weltweit in vielen Städten zelebriert. Worum es den Aktivist*innen dabei geht, erzählt Patrick Stanislaw Zwiernik, einer der Organisatoren des diesjährigen CSD in Koblenz.

15. CSD in Koblenz: Warum die Pride so wichtig ist

Schon seit 15 Jahren organisiert Patrick Stanislaw Zwiernik den Christopher Street Day in Koblenz. Auch in den letzten vier Jahren hat er gemeinsam mit seinem Ehemann Oliver den Demo-Zug durch die Innenstadt geplant. Trotz der Corona-Pandemie konnte auch in den letzten beiden Jahren eine - zwar reduzierte, aber existierende - Form der Veranstaltung durchgeführt werden. "Politische Forderungen müssen einfach auf die Straße", erklärt er.

Im Gespräch mit inRLP.de erzählt der 33-Jährige, dass er in den vergangenen 15 Jahren, in denen er in die Organisation stark involviert war, einen deutlichen Wandel erkennen konnte: "Die Gesetzgebung war noch eine ganz andere. Zum Beispiel hatten wir noch nicht die Öffnung der Ehe." Dies sei ein großer Schritt in Richtung Akzeptanz.

Jedoch berichtet Patrick, dass Personen aus der queeren Community auch heute noch viel Diskriminierung erleben. "Wir sind noch nicht bei einer Gleichberechtigung angekommen, gerade was Transmenschen angeht". Er bezieht sich auf das fehlende Selbstbestimmungsgesetz und ein stark veraltetes Transsexuellengesetz, das zum Teil sogar bereits als rechtswidrig eingestuft wurde, aber immer noch existiert.

Koblenzer CSD 2022: "Keine Toleranz gegenüber Ewiggestrigen, die versuchen, die Uhr zurückzudrehen"

Das Motto des diesjährigen Christopher Street Days in Koblenz lautet: "akzepTANZ und keine Toleranz". Patrick erklärt, worin der Unterschied zwischen Akzeptanz und Toleranz liegt: "Es wird von Toleranz gegenüber der queeren Community gesprochen. Toleranz wollen wir nicht. Wir wollen nicht toleriert, sondern akzeptiert werden. Wir möchten gleichberechtigt am Leben teilhaben."

Bei dem Begriff Toleranz schwingt also noch die Abgrenzung einer Personengruppe mit, wohingegen Akzeptanz die volle Gleichberechtigung aller Menschen meint, unabhängig von sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität. Abgrenzen möchte sich der Koblenzer CSD deutlich von rechts und fortschrittsfeindlichen Gedanken: "Keine Toleranz gegenüber Ewiggestrigen, die versuchen, die Uhr zurückzudrehen".

"Wir können nicht wir selbst sein": Queerfeindlichkeit ist leider immer noch ein gesellschaftliches Problem

In diesem Jahr kann der Demo-Zug endlich wieder mit Wagen stattfinden. Die Infektionslage der vergangenen Jahre machte dies enorm schwierig. Umso fröhlicher verkündet Patrick, dass es in diesem Jahr eine "bunte Mischung an verschiedenen Fahrzeugen" geben wird. Nichtsdestotrotz werden die meisten aber zu Fuß teilnehmen.

Im Gespräch mit dem Organisator wird klar, wie problematisch die Lage für Menschen aus der queeren Community auch heute noch ist. Patrick berichtet, dass sie zwar von vielen Zuspruch bekommen, wenn der Demo-Zug durch die Stadt als geschlossene Gruppe läuft, aber diese Haltung bei vielen endet, wenn Personen alleine unterwegs sind.

Anfeindungen sind immer noch Alltag

So schildert er eine Situation, die sich im Anschluss an den CSD 2020 ereignet hat. Sein Mann Oliver war als Drag Queen unterwegs und war nach Auflösung der Demo auf dem Weg in eine Kneipe. Auf dem rund 10-minütigen Fußweg wurde er 21 Mal angefeindet. "Das ist leider immer noch Alltag", so Patrick.

"Klar hat sich schon vieles gebessert. Aber in der Öffentlichkeit kann ich meinem Mann nicht so unbeschwert einen Begrüßungskuss geben", wie es heterosexuelle Paare häufig tun: "Wir können nicht wir selbst sein". Umso wichtiger sei es, dass man für die Diversität der Gesellschaft einsteht und für die Gleichberechtigung kämpft.

Am 20. August findet der CSD in Koblenz statt: "Kommt gerne vorbei und lernt uns kennen"

Der diesjährige und 15. Koblenzer CSD wird am Samstag (20. August 2022) ausgetragen. Um 15.15 Uhr startet der Demo-Zug am Konrad-Adenauer-Ufer und verläuft einmal quer durch die Innenstadt, bis die Abschlusskundgebung schließlich am Deutschen Eck stattfindet. Es werden noch Helfer*innen gesucht, die beispielsweise als Ordner*innen mithelfen. Hier kannst du dich anmelden.

Patricks Appell zum Schluss lautet: "Kommt gerne vorbei, sprecht mit uns und lernt uns kennen. Die persönliche Begegnung wirkt für die Akzeptanz immer noch am besten!"