Blaualgen verbreiten sich in Gewässern in Rheinland-Pfalz

verbreiten sich Auch Mosel bei Koblenz betroffen

betroffen So erkennst du die Bakterien

Sobald es wärmer wird, lädt der Badesee zur Abkühlung ein. Doch die Freude wird schnell getrübt, denn Blaualgen breiten sich aufs Neue in der Mosel sichtbar aus. Auch im Bärenlochweiher bei Kindsbach wurden die Bakterien entdeckt. Man erkennt sie an den grünen Schlieren. Diese Bakterien können sowohl für Menschen als auch für Tiere gefährlich werden.

Blaualgen in der Mosel: "Sie sind in den letzten Tagen so hochgewachsen, dass man sie mit bloßem Auge sehen kann"

Blaualgen breiten sich jetzt wieder rasant in der Mosel aus. „Es hat ganz einfach angefangen und jetzt sind sie in den letzten Tagen so hochgewachsen, dass man sie mit bloßem Auge sehen kann“, sagte die Biologin Julia Kleinteich von der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz der Deutschen Presse-Agentur. Blaualgen sind, obwohl der Name es vermuten lässt, keine Algen, sondern Bakterien - ihre wissenschaftliche Bezeichnung lautet Cyanobakterien.

Diese haben ihren Namen dank ihrer bläulich-grünen Farbe. Sie können diverse Giftstoffe produzieren, die die Gesundheit von Menschen und Tieren gefährden. „Gewarnt wird ab einem Wert ab 15 Mikrogramm Chlorophyll pro Liter. Im Moment bewegen wir uns zwischen fünf und zehn bis zwölf Mikrogramme“, sagte Kleinteich. In der Mosel gebe es dabei starke regionale Unterschiede.

„In Deutschland ist das vor allem ein Moselproblem“, sagte die Expertin. Das liege daran, dass die Mosel staureguliert sei und das Wasser langsam fließe. „Und durch die lange Trockenheit mit sehr wenig Niederschlag ist insgesamt wenig Wasser da, das durchfließt.“ Blaualgen in der Mosel gebe es seit 2017.

Wie gefährlich sind Blaualgen für Menschen und Tiere?

Wenn man mit Blaualgen verunreinigtes Wasser schluckt, kann dies zu Erbrechen oder Durchfall führen. Darüber hinaus kann längerer Hautkontakt Reizungen oder Allergien hervorrufen. Insbesondere Menschen mit geschwächtem Immunsystem sowie Kleinkinder und Schwangere sollten das Baden in belasteten Gewässern vermeiden. Für Menschen, die im Wasser Sport treiben, bestehe normalerweise ein Risiko, sagte Kleinteich. In den letzten Jahren waren die Konzentrationen in der Mosel insgesamt geringer.

Hunde, die gerne schwimmen und Wasser trinken, sind besonders anfällig für eine Blaualgenvergiftung. Hunde zeigen oft Symptome wie Durchfall, Schwäche, helle, bläuliche oder violette Schleimhäute, Gelbsucht, Schock, Muskelzittern und Krampfanfälle oder Lähmungen. Bei Hunden sind die Symptome und Folgen oft schwerwiegender als beim Menschen.

„Zur Selbsteinschätzung kann man eigentlich sagen: Wenn man an der Mosel oder einem Gewässer steht und man sieht diese grünen Schlieren, dann sollte man nicht mehr ins Wasser gehen“, ergänzt die Biologin.