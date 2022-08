Großbaustelle im Koblenzer Stadtteil Lützel

im Koblenzer Stadtteil Vollsperrung der Andernacher Straße vom 15. August 2022 bis zum 02. September 2022

vom 15. August 2022 bis zum 02. September 2022 Bauvorhaben noch bis November 2022

Dass im Koblenzer Stadtteil Lützel gebaut wird, stellt für die Anwohner*innen keine Neuigkeit dar, denn die Großbaustelle vor Ort besteht schon seit 2020. Dort wird nun schon seit über zwei Jahren an einem Stauraumkanal gebaut. Jetzt steht jedoch eine neue Bauphase an, wodurch es zu Straßensperrungen kommt.

Bauarbeiten in Lützel: Vollsperrung der Andernacher Straße

Im Zuge der Bauarbeiten muss die Andernacher Straße im unteren Bereich ab der Kreuzung Balduinbrücke in Richtung Wallersheimer Weg gesperrt werden. Die Vollsperrung erstreckt sich von der Kreuzung bis etwa der Douquestraße. Sie ist für drei Wochen, vom 15. August bis zum 02. September 2022, angesetzt.

Die Verkehrsbeziehungen von der Balduinbrücke aus in Richtung Brenderweg und Gartenstraße (und umgekehrt) gingen hingegen ganz normal weiter. Die Gartenstraße ist erst seit kurzem wieder befahrbar.

Wie die Stadt Koblenz mitteilt, werde die Vollsperrung benötigt, um in diesem Bereich in offener Bauweise die Hausanschlüsse und Straßenabläufe an den neuen Stauraumkanal anschließen zu können. Auch andere Arbeiten des Tiefbauamtes werden während der Sperrung in diesem Bereich durchgeführt. So kann eine weitere Sperrung vermieden werden.

Ab 22. August 2022: Zweites Bauvorhaben in der Andernacher Straße

Vom 22. August 2022 bis November 2022 wird es darüber hinaus noch eine weitere Baustelle in der Andernacher Straße geben. So wird die Stadtentwässerung Koblenz im Bereich der Einmündung der Straße „Am Franzosenfriedhof“ das Verbindungsbauwerk errichten, von dem aus die Abwasserströme aus dem Industriegebiet B9 zukünftig in die neue Kanaltrasse beziehungsweise den neuen Stauraumkanal geführt werden. Durch das Bauvorhaben werde die Gefahr der Überflutung der Eisenbahnunterführung in diesem Bereich deutlich verringert.

Während der Bauphase verläuft die Verkehrsführung in diesem Bereich in Einbahnstraßenregelung stadtauswärts in Richtung B9. Dies erfolge in Abhängigkeit und in Abstimmung mit der Baumaßnahme in der August-Horch-Straße und dem Ausbau des Wallersheimer Weges.

Aus diesem Grund wurde außerdem bereits die Einbahnstraßenregelung in der Andernacher Straße zwischen der Mayer-Alberti-Straße und der Einmündung des Wallersheimer Weges aufgehoben. Alle Umleitungen, die so für Verkehrsteilnehmer*innen und Buslinien entstehen, werden ausgeschildert.