Koblenzer Eiscafé führt erfolgreich einen 24h-Eisautomat

Eis-Angebot wechselt ständig

Mitten in der Koblenzer Altstadt liegt das älteste Eiscafé der Stadt, das "Brustolon". Seit 1934 wird hier Eis nach italienischer Tradition selbst hergestellt. Die Pandemie hat mit den strengen Maßnahmen wie der geschlossener Gastronomie und den Kontaktbeschränkungen die Betreiber zu einer kreativen Lösung gebracht: Einem Automaten, an dem sich Kund*innen rund um die Uhr kontaktlos das selbstgemachte Eis kaufen können.

Betreiber Gianluca aus dem Eiscafé "Brustolon" erzählt: "Wir hatten total viele Anfragen, ob wir liefern können"

Auch das "Brustolon" wurde hart von den Eindämmungsmaßnahme der Corona-Pandemie getroffen. Einer der Betreiber erzählt im Gespräch mit inRLP.de, dass bereits zu Anfang der Schließungen die Nachfrage ihrer Kund*innen nach den Eiskreationen groß war: "Wir hatten total viele Anfragen, ob wir sie irgendwie beliefern können". In der Startphase des To-Go-Geschäftes lief die Abholung noch etwas experimenteller ab als jetzt.

"Ganz am Anfang haben wir die Eisbecher vorbereitet und noch vor die Tür gestellt", erinnert sich Gianluca lachend. Im Winter 2021 installierten sie schließlich den Automaten, der nun direkt neben der Eisdiele in einem Hauseingang steht: "Das war ein Versuch, wir wollten es mal testen".

Zahlreiche treue Kund*innen und neue interessierte Eis-Begeisterte nahmen das Angebot freudig an, denn der Wunsch, auch im Winter das hausgemachte "Brustolon"-Eis essen zu können, war schon lange groß. Durch den Automaten wurde es möglich, den Eisverkauf auch in den kalten Monaten weiterlaufen zu lassen, ohne den gesamten Laden offen zu haben.

24h-Eisautomat ist besonders nachts an den Wochenenden beliebt

Das Angebot im Eisautomat ist natürlich kleiner als an der Theke im Café. Allerdings wechselt es stetig und ist an der Jahreszeit orientiert: "Im Winter haben wir eher die cremigen Sorten und im Sommer sowas Frisches wie Minze-Limette oder griechischer Joghurt mit Granatapfelsoße". Seit neustem wird dort auch Spaghettieis-to-go verkauft und auch weitere Spezialitäten wie ganze Eisbecher sind in Planung.

Betreiber Gianluca Brustolon verrät das Geheimnis: "Wir bereiten die Becher vor und dann kommen sie in den Schockfroster." Dadurch wird das Eis frisch gehalten und das Spaghettieis behält die charakteristische Form. Das Eis sowie die Erdbeersoße ist natürlich hausgemacht, denn dem Betreiber liegt Qualität am Herzen. Schließlich blickt er mit seiner Familie auf über 200 Jahre Eisproduktion zurück.

So funktioniert der Eisautomat-Betrieb im Koblenzer "Brustolon"

Das Angebot des 24h-Eisgenusses wird von den Koblenzer*innen gut angenommen: "Besonders am Wochenende wird der Automat nachts gerne bedient", sodass er häufig am Wochenende ganz leer gekauft wird, erzählt der Italiener. "Wenn wir aufhaben, kommen die Leute an die Theke. Sobald wir aber schießen, fängt der Automat an zu arbeiten."

Im Gespräch mit inRLP.de erklärt Gianluca, dass ihre Geräte wassergekühlt sind. "Wir haben ein sehr großes Gerät im Keller, was das Wasser für die Kühlung recycelt. Dieses Gerät klimatisiert auch ein bisschen die Eisdiele. So versuchen wir der Problematik des Energieverbrauchs ein bisschen entgegenzuwirken."

Intensiver Geschmack der Eiscreme aus dem Eisautomaten: "Da waren wir selbst total überrascht!"

Die Eiscreme, die man im Automaten kaufen kann, ist sogar etwas günstiger als im Laden, da die Servicekosten komplett wegfallen. Ein weiterer Unterschied faszinierte selbst die erfahrenen Eisproduzenten: Dadurch, dass das Eis direkt nach der Herstellung luftdicht verschlossen und schockgefrostet wird, bleibt der Geschmack länger intensiv als wenn es normal offen in der Theke verkauft wird: "Da waren wir selbst total überrascht!"

"Alle Lebensmittel werden von Luft und Licht beeinflusst, das ist ganz normal", erklärt Gianluca. Diese Faktoren fallen beim Eisautomaten weg. Für die Zukunft überlegt das Brustolon, sich einen noch größeren Automaten zuzulegen: "Dann könnten wir auch Eisboxen oder mit Eis gefüllte Macarons dort anbieten. Da könnte man was Schönes machen!"