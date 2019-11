Knollenblätterpilz vergiftet junge Frau - weitere Menschen in Klinik

In Nordrhein-Westfalen ist eine 28-Jährige Frau an einer Vergiftung gestorben, weil sie einen Knollenblätterpilz gegessen hat. Die Eltern der Frau aus Kaarst und eine weitere Familie aus Rommerskirchen wurden nach dem Verzehr des Pilz ebenfalls am Donnerstag in Krankenhäuser gebracht. Dies teilte ein Sprecher des Rhein-Kreises Neuss mit.

Pilze beim Sammeln verwechselt

Die "NGZ online" hatte zuvor über den Tod an Pilzvergiftung der Frau berichtet. Beim Sammeln der Pilze waren diese offenbar verwechselt worden.

"Die beiden Fälle sind unabhängig voneinander", erklärte der Kreissprecher. Die 28- Jährige sei am Donnerstag im Krankenhaus gestorben und die Eltern seien ebenfalls eingeliefert worden.

Im Fall Rommerskirchen seien am Donnerstag anfangs drei Erwachsene ins Krankenhaus gekommen. Kurze Zeit später wäre dann auch der zwölfjährige Sohn eingeliefert worden. Die vierjährige Tochter sei dann prophylaktisch ebenfalls untersucht worden.