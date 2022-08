Klotten vor 1 Stunde

Tragischer Unfall

57-Jährige stürzt aus fahrender Achterbahn und stirbt - Bahn fährt bis zu 60 Stundenkilometer schnell

Schock in einem Freizeitpark in Rheinland-Pfalz: Eine Frau stürzt aus einer fahrenden Achterbahn und stirbt. Der Unfall ereignete sich kurz bevor der Park am Samstag (06.08.2022) schließen sollte.