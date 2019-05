Klimanotstand ausgerufen: Konstanz als erste deutsche Stadt nach London und Vancouver mit Vorstoß

Konstanz ruft Klimanotstand aus

Konstanz hat als erste deutsche Stadt den Klimanotstand ausgerufen. Dies teilte die Stadt via Twitter mit:

Der Gemeinderat fasste auf Anstoß der Bewegung "Fridays for Future" hin den Beschluss: Demnach wurde die Stadtverwaltung damit beauftragt zusätzliche Maßnahmen auszuarbeiten. "Fridays for Future" nach, soll in Zukunft ein jährlicher Report über die Vermeidung von CO2-Emissionen in Konstanz verfasst werden. Darin soll auch der Fortschritt in Bezug auf Klimaziele dokumentiert werden.

Damit folgt die Stadt in Baden-Württemberg Beispielen wie Vancouver, London, Oakland oder Basel: Diese Städte haben bereits den Klimanotstand ausgerufen.

"Wir sollten alle, mit allen Mitteln, um unseren Planeten kämpfen" - Schülerin im Konstanzer Gemeinderat