Kita-Studie: Fast überall zu viele Kinder pro Erzieherin

Die Mehrheit aller Kita-Kinder in Deutschland besucht einer Analyse der Bertelsmann-Stiftung zufolge eine Einrichtung mit zu wenig Personal. Auch wenn sich die Personalsituation in den vergangenen Jahren verbessert habe, standen zum Erhebungsstichtag im Jahr 2019 für 74 Prozent der Kindergarten- und Krippenkinder weniger Fachkräfte zur Verfügung, als es den Expertenempfehlungen entspreche, teilte die Stiftung mit Sitz in Gütersloh am Dienstag (25. August 2020) mit. Außerdem seien in mehr als der Hälfte aller Einrichtungen die Gruppen zu groß.

Im bundesweiten Durchschnitt kümmerte sich laut dem Bertelsmann-Ländermonitoring zum Stichtag der Erhebung im März 2019 in einer Krippe eine Fachkraft um 4,2 Kleinkinder. In den Kindergartengruppen für die Älteren komme eine Erzieherin auf 8,8 Kinder. Die Experten empfehlen aber maximal 3 Krippenkinder, beziehungsweise 7,5 Kindergartenkinder pro Erzieherin.

Kita-Personalnot: Tatsächliche Betreuungssituation noch angespannter

Dabei sei die tatsächliche Betreuungssituation häufig noch angespannter, weil unbesetzte Stellen, Zeiten für Aufgaben außerhalb der Gruppe oder ausfallende Kollegen wegen Urlaub, Fortbildung oder Krankheit gar nicht erfasst seien, so die Bertelsmann-Stiftung.

Unter diesen Bedingungen könnten Kitas ihren Bildungsauftrag nicht oder nur eingeschränkt umsetzen, so die Kritik. "Ist eine Fachkraft für zu viele Kinder zuständig, kann sie nicht auf die Bedürfnisse der Einzelnen eingehen, die Persönlichkeitsentwicklung oder den familiären Hintergrund betrachten", sagte Anette Stein, bei der Stiftung verantwortlich für den Bereich frühkindliche Bildung. Individuelle Förderung bleibe auf der Strecke. "Dann reden wir über reine Betreuungsleistung mit Auswirkungen auf die Sprachentwicklung, Motorik und das Wohlbefinden von Kindern.»

Zwar sei die Schaffung von Kitaplätzen in den vergangenen Jahren erfolgreich vorangetrieben worden, deutliche Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen Bundesländern bleiben aber sichtbar: Während im Osten tendenziell Gruppen zwar häufiger eine kindgerechte Größe hätten, seien die Personalschlüssel weiterhin schlechter als in vielen westdeutschen Ländern. Andererseits ist das Qualifikationsniveau des Personals im Osten höher.

"Dramatischer" Spagat zwischen Anspruch und Ressourcen

Wie Personalmangel wirkt, unterstreicht eine Studie, die die Stiftung flankierend zu den Daten des Ländermonitorings gemeinsam mit der Fernuniversität in Hagen veröffentlicht hat. Dafür wurden Gruppengespräche mit insgesamt 128 Kita-Mitarbeitern ausgewertet. "Dramatisch", nennt die Leiterin des Lehrgebiets für empirische Bildungsforschung an der Fernuni, Julia Schütz, die Ergebnisse.

"Viele Erzieherinnen schildern einen Spagat zwischen dem eigenen Anspruch und mangelnden Zeitressourcen. Wahnsinnig engagierte Fachkräfte treffen auf eine Situation, in der sie gar nicht professionell agieren können", sagt die Erziehungswissenschaftlerin. Laut werden im Stress oder unangebrachtes Schimpfen - von solchen Reaktionen berichteten überlastete Erzieherinnen. Über Regionen und Träger nannten sie ähnliche Probleme: unbesetzte Stellen; zu viele Tätigkeiten außerhalb der Gruppe, etwa in der Elternarbeit oder gar als Hausmeister-Ersatz; Gruppengrößen, bei denen sie gerade mal ihrer Aufsichtspflicht gerecht werden, aber wenig mehr. "Wie soll man Bildung ermöglichen, wenn man alleine 20 Kinder beaufsichtigen muss", sagt Schütz. Sie ist sich sicher: "Mehr als Aufbewahren ist dann oft nicht drin."

"Lernen in der Kita basiert auf einer Kind zentrierten, dialogischen Pädagogik. Kinder beobachten, stellen Fragen. Darauf einzugehen, ein anregendes Umfeld zu schaffen und mit ihnen in eine dichte Interaktion zu treten - all das benötigt Zeit und damit natürlich eine angemessene Personalausstattung", sagt der Psychologe und Leiter der Abteilung Kinder und Kinderbetreuung beim Deutschen Jugendinstitut, Bernhard Kalicki. Es gehe auch um Arbeitsbelastung: "Mit der Gruppengröße kann der Lärmpegel stark zunehmen. Das stresst Kinder wie Personal und erschwert das Miteinander."

Kita-Qualität abhängig vom Wohnort - und damit vom Zufall

"Die Qualität von Kitas hängt immer noch sehr stark vom Wohnort und damit vom Zufall ab. Da braucht es dringend eine Angleichung", fordert Kalicki. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass der massive Ausbau des Platzangebotes gerade für jüngere Kinder der vergangenen 15 Jahre immerhin nicht zulasten der Personalausstattung gegangen sei.