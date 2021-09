Nach dem Tod eines zweijährigen Jungen in einer Gelsenkirchener Kita hat die Polizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Es richtet sich gegen die beiden Erzieherinnen (24 und 36). Zuvor hatte eine Obduktion ergeben, dass der Junge am Montag in seinem Bett erstickt war, wie die zuständige Oberstaatsanwältin Birgit Jürgens am Mittwoch mitteilte. Die genauen Abläufe würden weiter untersucht.

Erzieher hatten den Jungen am Montag nach einem Mittagsschlaf in der Einrichtung leblos aufgefunden. Er war reanimiert worden, aber kurz danach gestorben. Wegen der Position, in der der Junge gefunden wurde, wird vermutet, dass er sich in einem Etagenbett eingeklemmt hatte.

Gelsenkirchen: Zweijähriger Bub erstickt im Etagenbett

Der Junge habe in dem Etagenbett während seines Mittagsschlafes unten gelegen und möglicherweise die Bodenplatte des darüberliegenden Bettes hochgedrückt. Dann sei sein Kopf vermutlich zwischen dem Bettrahmen und der Bodenplatte des oberen Bettes eingeklemmt worden, hatte ein Sprecher der Stadt am Dienstag geschildert. Die Erzieherinnen hätten direkt vor dem Ruheraum gesessen, aber das Unglück nicht bemerkt.

Auch in der Stadt Lemgo starb ein Bub in einer Kita: Beim Spielen mit einem Anhänger wurde er nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zwischen Kipplader und Fahrgestell eingeklemmt. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung gegen einen 46-Jährigen. Der Mann aus dem Ort im Kreis Lippe soll den Anhänger auf dem Gelände abgestellt haben, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Der zwei mal drei Meter große Fahrzeuganhänger mit kippbarer Ladefläche gehöre dem kirchlichen Kindergartenträger und sei auf das Grundstück gestellt worden, um Sperrmüll zu entsorgen. Zum Zeitpunkt des Unfalls sei er noch nicht beladen gewesen. Der Anhänger wurde sichergestellt und sollte von einem Sachverständigen untersucht werden.

Nachdem dem tragischen Vorfall konnten Rettungskräfte das Kind zwar befreien, doch es starb noch vor Ort. Die Obduktion des Jungen habe gezeigt, dass er an den Folgen der bei dem Unfall erlittenen Verletzungen gestorben sei. Den Angaben des Staatsanwalts zufolge gibt es offenbar keine erwachsenen Augenzeugen des Geschehens.