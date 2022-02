Zwei Tote nach Schießerei in Einkaufszentrum: Im Einkaufszentrum "Nanz-Center" in Kirchheim unter Teck in Baden-Württemberg wurden am Mittwochabend (16. Februar 2022) zwei Menschen getötet, wie unter anderem SWR berichtete.

Es handelt sich bei den Toten wohl um einen Mann und seine 58-jährige Ehefrau. Der mutmaßliche Täter war laut neuesten Erkenntnissen wohl Mitarbeiter des Landeskriminalamts und erschoss seine Frau, die von ihm getrennt lebte, mit seiner Dienstwaffe.

Update vom 17.02.2022 um 11.30 Uhr: Mann erschießt Ehefrau in Einkaufzentrum - danach tötet er sich selbst

Bei einer Schießerei in Kirchheim unter Teck im Landkreises Esslingen sind am Mittwochabend (16.02.22) zwei Personen tödlich verletzt worden. Gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Durch Polizeibeamte, die nur wenige Minuten später eintrafen, haben eine 58-Jährige im Eingangsbereich des Marktes tot aufgefunden. Auf dem Parkplatz in seinem Auto vor dem Eingangsbereich wurde der Ehemann ebenfalls tot entdeckt. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte bei dem Toten im Fahrzeug sichergestellt werden.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich laut Polizeipräsidium Reutlingen um einen Mitarbeiter des Landeskriminalamts. Er soll zunächst seine Ehefrau, die getrennt von ihm lebte, mit seiner Dienstwaffe getötet haben, danach sich selbst.

Ursprüngliche Meldung: Kirchheim unter Teck: Zwei Tote nach Schießerei in Einkaufszentrum

Bei den Todesopfern handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Gegen 19.30 Uhr ging bei der Polizei der Notruf ein. Die Kripo sei vor Ort, sagte ein Polizeisprecher gegenüber FOCUS Online.

Nach derzeitigem Stand schließt die Polizei nicht aus, dass es sich bei dem toten Mann auch um den Täter handelt. Wie 7aktuell berichtet, kam es wohl auf dem Parkplatz des "Nanz-Centers" zu der Schießerei, bei der nach bisherigen Erkenntnissen der Schütze zunächst eine weibliche Person und anschließend sich selbst in einem Auto erschoss.

Polizeisprecher äußert sich über Schießerei

Der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen bestätigt gegenüber News5, dass es eine Schießerei mit zwei Toten vor dem Einkaufszentrum in Kirchheim gegeben hat. Gegen 19.30 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis über Schüsse.

Nach ersten Erkenntnissen soll ein Mann erst eine Frau und dann sich selbst getötet haben. Aktuell werden noch Zeug*innen vernommen. Über die genauen Hintergründe der Tat wollte sich der Pressesprecher nicht weiter äußern. Der Einsatz werde wohl noch bis spät in die Nacht gehen. Das USK war nicht im Einsatz.

*Hinweis der Redaktion: Wir berichten für gewöhnlich nicht über Selbstmorde. Eine Ausnahme bilden Fälle von großem öffentlichen Interesse. Bei der Telefonseelsorge erreichst du unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 Hilfe in schwierigen, möglicherweise ausweglos erscheinenden Situationen. Unter www.frnd.de ("Freunde fürs Leben") findest du zudem weitere Informationen und Hilfsangebote.