Erfurt vor 55 Minuten

Tempolimit

Kirche startet Online-Petition zu Tempo 130

Über ein generelles Tempolimit wird in Deutschland seit einiger Zeit diskutiert. Mit in die Debatte mischt sich jetzt auch die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Sie hat eine öffentliche Petition für ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern gestartet.