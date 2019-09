Drastische Erhöhung der Kfz-Steuer: Wird sie ab 2021 verdoppelt?

Bereits seit Anfang September wird beim sogenannten WLPT-Test in Folge des Dieselskandals bei einer Fahrzeugzulassung genauer gemessen. Der Kraftstoffverbrauch und der CO2-Ausstoß liegen dabei fast immer höher als eigentlich angegeben. So müssen die Käufer neuer Autos schon jetzt mehr Geld zahlen, selbst wenn ihre Autos eigentlich umweltfreundlicher als die Vorgänger sind. Eine Erhöhung der Kfz-Steuer würde diese Kosten also zusätzlich in die Höhe treiben.

Klimapaket will Pendler steuerlich entlasten

Autofahrer könnten also durch das Klimapaket vielfach bestraft werden: Auch Benzin und Diesel sollen ab 2021 schrittweise teurer werden, zu Beginn mit drei Cent pro Liter. Dafür soll es steuerliche Vergünstigungen in der Pendlerpauschale geben. Alle Berufspendler, unabhängig davon, ob sie mit dem Auto, Zug oder Fahrrad fahren, würden dadurch entlastet.