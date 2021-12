Kartoffelsalat mit Würstchen beliebter Klassiker an Heiligabend

Was kostet das Gericht?

Studie zeigt Unterschiede bei Kosten für Zutaten

Die Deutschen essen an Heiligabend gerne Kartoffelsalat mit Würstchen. Das Gericht ist für jeden dritten deutschen Haushalt das Essen der Wahl an Weihnachten, wie eine Umfrage von „Statista Global Consumer Survey“ ergab. Andere Klassiker wie Gänsebraten oder Raclette kommen häufiger an anderen Tagen auf den Tisch, an Heiligabend hat das einfache Essen die Nase vorne.Der 24. Dezember ist ein Werktag, daher dürfte für viele Deutsche der Aufwand im Weihnachtsstress zwischen letzten Einkäufen, Arbeit und Geschenke einpacken einer der Hauptgründe für diese kulinarische Tradition sein, vermuten auch die Ökonomen Jan-Marten Wendt und Christoph Schröder vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Die beiden Wissenschaftler haben sich in einer aktuellen Analyse mit dem beliebten Weihnachtsessen beschäftigt. Interessant wird es bei den Kosten des eher günstigen Essens.

Kartoffelsalat mit Würstchen: große regionale Unterschiede bei den Kosten

Weltweit misst der Bic-Mac-Index das Preisniveau verschiedener Staaten. Das IW hat anhand der Kosten für die Zutaten eines beispielhaften Kartoffelsalats mit Würstchen einen ähnlichen Index für Deutschland erstellt und dabei erhebliche regionale Unterschiede in Deutschland festgestellt. Anhand regionaler Daten des Lebensmittelhändlers Rewe hat das IW errechnet, wo das Gericht im Schnitt wie viel kostet. Als Grundlage genommen wurde ein Rezept aus Kartoffeln, Zwiebeln, Senf, Mayonnaise, Gewürzgurken, Joghurt und Bockwürsten für vier Personen.

Dabei kam heraus, dass die Unterschiede deutlich sind - bis zu 25 Prozent unterscheiden sich die Kosten für das Weihnachtsessen anhand der genannten Zutaten bei Rewe. Während man in im Altenburger Land (Thüringen), in Stendal und in Magdeburg (beides Sachsen-Anhalt) am wenigsten zahlt mit 5,05 Euro, muss man mit 6,24 Euro im Bodenseekreis am meisten bezahlen.

In Bayern zahlt man in Oberfranken am wenigsten für den Weihnachtsklassiker: Im Landkreis Kronach muss man im Schnitt nur 5,16 Euro auf den Tisch legen für Kartoffelsalat mit Würstchen. Ganze 59 Cent teurer wird es im schwäbischen Landkreis Memmingen - hier zahlt man 5,75 Euro dafür. Überraschend: München liegt nicht an der Spitze - da sind andere Landkreise wie Starnberg noch davor. Weitere Daten zu den Landkreisen in Bayern zeiht unsere Karte.

Die Gründe für die großen Unterschiede

Die großen Preisunterschiede liegen laut den Ökonomen vor allem an zwei Faktoren: