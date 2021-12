Karl Lauterbach wird neuer Gesundheitsminister

Markus Söder würde Karl Lauterbach als Gesundheitsminister begrüßen

begrüßen Entscheidung der SPD wird von Olaf Scholz verkündet

Die Entscheidung der SPD zu den Ministerposten wird mit Spannung erwartet, vor allem eine Personalie bekommt dieses Mal viel Aufmerksamkeit: Das Amt des Gesundheitsministers ist in der Corona-Pandemie besonders wichtig und auch schwierig. Als aussichtsreicher Kandidat wird SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach gehandelt. Sogar aus den Reihen der Union gibt es Zustimmung für ihn - von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Olaf Scholz stellt am Montag die Besetzung der Ministerposten vor. Das neue Bundeskabinett soll nach der für Mittwoch geplanten Wahl des neuen Bundeskanzlers vereidigt werden.

Das sagt Karl Lauterbach zu seiner Nominierung

Der künftige Bundesgesundheitsminister, Karl Lauterbach, hat sich optimistisch gezeigt, dass die Corona-Pandemie überwunden werden kann. Sie werde länger dauern, als viele dächten, sagte der SPD-Politiker am Montag in Berlin, nachdem er vom designierten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als künftiger Gesundheitsminister vorgestellt wurde. «Wir werden das aber schaffen. Impfen wird die zentrale Rolle spielen, aber nicht nur (...) Wir werden den Kampf mit der Pandemie gewinnen», sagte der 58-jährige Nordrhein-Westfale.

Lauterbach kündigte an, darüber hinaus das Gesundheitssystem zu stärken und robuster zu machen. «Mit uns wird es keine Leistungskürzungen im Gesundheitswesen geben.» Für weitere Pandemien werde man besser gerüstet sein.

Der Bundestagsabgeordnete bedankte sich mit Blick auf sein zukünftiges Amt für das Vertrauen seiner Partei und für die «vielen zustimmenden Worte», die er aus der Bevölkerung erhalten habe.

Scholz sagte bei der Vorstellung Lauterbachs: Die Pandemie sei noch lange nicht vorbei. «Und deshalb haben sich, anders kann man das gar nicht sagen, bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, es wirklich gut kann und dass er Karl Lauterbach heißt. Er wird es.»

Olaf Scholz live: Das sind die SPD-Ministerien

+++ 10.27 Uhr: Norbert Walter-Borjans schließt die Pressekonferenz mit den Worten "Nikolaus - Groko aus".

+++ 10.23 Uhr: Für das "leise Geschäft" im Kanzleramt stellt Olaf Scholz Wolfgang Schmidt vor.

+++ 10.21 Uhr: Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wird von Svenja Schulze betreut. Da es hier auch um die Folgen des Klimawandels gehe, sei dies eine zentrale Aufgabe, so Olaf Scholz.

+++ 10.18 Uhr: Das neue Bauministerium wird Klara Geywitz leiten, so Olaf Scholz.

+++ 10.16 Uhr: "Die meisten Bürgerinnen und Bürger haben sich gewünscht, dass jemand Gesundheitsminister wird, der vom Fach ist und Karl Lauterbach heißt". So kündigt Olaf Scholz die Nominierung von Karl Lauterbach als Gesundheitsminister an. Karl Lauterbach: "Wir werden das Gesundheitssystem robuster machen und den Kampf gegen die Pandemie gewinnen."

+++ 10.12 Uhr: Olaf Scholz erklärt, die "Sicherheit liegt in der Hand starker Frauen" und stellt damit Christine Lambrecht als neue Verteidigungsministerin vor.

+++ 10.09 Uhr: Hubertus Heil als Arbeitsminister wird von Olaf Scholz vorgestellt.

+++ 10.07 Uhr: Olaf Scholz stellt Nancy Faeser vor - sie soll Innenministern werden. Sie ist Fraktions- und Landesvorsitzende der SPD in Hessen. Als erstes Anliegen nannte Nancy Faeser die Bekämpfung der größten Bedrohung der Demokratie - den Rechtsextremismus.

+++ 10.05 Uhr: Olaf Scholz tritt vor die Presse und äußert sich zu den Entscheidungen der SPD zu Ministerposten. "Die Frauen haben die Hälfte der Macht", so Scholz zur Verteilung. Es seien vier Frauen und drei Männern in den Ministerien.

Update vom 6.12.2021, 9.50 Uhr: Medienbericht: Karl Lauterbach wird Gesundheitsminister

Wie die "Bild" erfahren haben will, soll Karl Lauterbach wohl tatsächlich Gesundheitsminister. Olaf Scholz habe ihn heute Morgen angerufen, zitiert die "Bild" informierte Kreise. Auch die Deutsche Presseagentur bestätigte diese Informationen aus SPD-Kreisen.

Die anderen Ministerien laut Bild:

Hubertus Heil wird Minister für Arbeit und Soziales

Christine Lambrecht wird Verteidigungsministerin

Svenja Schulze soll das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung übernehmen

Klara Geywitz wird Bundesbauministerin

Nancy Faeser wird Innenministerin

SPD gibt Besetzung der Ministerien am Montag bekannt

Als letzte der drei Ampelparteien gibt die SPD am Montag (6.12.2021) die Ministerposten bekannt, die sie in der kommenden Regierung zusammen mit Grünen und FDP besetzen wird. Olaf Scholz tritt dann im Willy-Brandt-Haus in Berlin vor die Presse.

Nachdem bereits bekannt ist, welche Ministerien an Grüne und FDP gehen und wer diese besetzen wird, ist immerhin klar, welche Ressorts durch die SPD besetzt werden, nur eben noch nicht, wer sie führen wird. Die Ministerien, die der SPD in der Ampelregierung zufallen, sind:

Kanzleramt

Arbeit und Soziales

Bauen

Gesundheit

Inneres

Verteidigung

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Söder lobt Lauterbach und würde ihn als Gesundheitsminister "begrüßen"

Ungewöhnlich viel Aufmerksamkeit bekommt das Gesundheitsministerium - bedingt durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Herausforderungen. Bei anderen Ministerien hat es aber auch Umbildungen oder Neuausformungen gegeben. So wurde das Bundesministerium für Bauen neu eingerichtet. Das Wirtschaftsministerium wurde um das Thema Klimaschutz erweitert.

Viele Sympathien für den Posten als Gesundheitsminister hat Karl Lauterbach auf seiner Seite. Es gibt aber auch andere aussichtsreiche Kandidaten für den Posten, etwa Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher. Er ist Molekularbiologe und Arzt.

Für Karl Lauterbach hat sich jüngst auch Markus Söder (CSU) und damit jemand aus der kommenden Opposition stark gemacht. Bei "Anna Will" am Sonntag in der ARD sagte Söder: "Ich glaube, Herr Lauterbach kann das auf jeden Fall." Er würde es begrüßen, sollte die Wahl auf ihn fallen. "Ich hoffe, ich schade jetzt ihm da in dieser Situation nicht", fügte Söder an. "Wir sind zwar von ganz unterschiedlichen Polen her, aber wir haben oft ähnliche Positionen. Und ja, ich schätze und respektiere ihn", lobte Söder den Gesundheitsexperten. Karl Lauterbach selbst, der ebenfalls zu Gast bei Anne Will war, wollte sich nicht konkret zu seinen Aussichten als Gesundheitsminister äußern. Lauterbach meinte, Olaf Scholz habe ihn schon öfter angerufen, aber nicht zu diesem Thema. Es gebe viele andere in der SPD, die diesen Posten ausfüllen könnten, so Lauterbach in der ARD-Talkshow. Die Ärztin Carolin Holzner lobte Lauterbach in der Sendung ebenfalls sehr und gab zu verstehen, dass er viele Fans in der Ärzteschaft habe.

So wird das Kabinett aussehen

Das neue Kabinett soll laut Olaf Scholz zu gleichen Teilen aus Männern und aus Frauen bestehen. Das heißt - wenn man die bekannten Ministerien für Grüne und FDP mit einbezieht, dass fünf der sieben SPD-Ministerien mit Frauen besetzt werden müssten. Laut Grundgesetz gehören der Bundesregierung nur der Kanzler und die Bundesminister an, nicht die Staatsminister und Staatssekretäre.

Die Grünen besetzen das Außenministerium (Annalena Baerbock), das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (Vizekanzler Robert Habeck), das Familienministerium (Anne Spiegel), das Umweltressort (Steffi Lemke) und das Agrarministerium (Cem Özdemir). Die FDP stellt den Finanzminister (Christian Lindner), den Verkehrsminister (Volker Wissing), den Justizminister (Marco Buschmann) und die Bildungsministerin (Bettina Stark-Watzinger).