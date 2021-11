Noch-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigt sich besorgt über das exponentielle Wachstum der Corona-Infektionen. Nach Informationen von ntv habe sie im Bundesvorstand, bei dem auch der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zur Lage in der Pandemie sprach, "starke Einschränkungen für Ungeimpfte" angekündigt.

"Die Pandemie ist nicht etwa, wie mancher vielleicht im Sommer gedacht hat, am Abklingen, sondern sie fordert uns jetzt und in den kommenden Wochen wieder mit großer Wucht heraus", machte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch (03. November 2021) in Berlin für die Kanzlerin deutlich. Merkel fordert, bundesweit vereinbarte Zugangsregeln zu Innenräumen nur für Geimpfte, Genesene und Getestete (3G) konsequent zu testen. Beschränkungen für Ungeimpfte seien nicht vorgesehen, dafür aber durch 2G-Regeln durchaus für Ungeimpfte. Zumindest regional und von den Ländern umgesetzt.

Angela Merkel besorgt über hohe Zahl an Ungeimpften

Merkel sei zudem in Sorge, dass noch immer mehr als 16 Millionen Erwachsene und drei Millionen besonders gefährdete Menschen über 60 nicht geimpft seien - trotz Informationen und leichter Angebote.

Besonders erschütternd sei es aus Merkels Sicht zudem, dass es nun auch in Pflegeheimen zu Todesfällen komme. "Dass es in Einzelfällen möglich ist, dass ungeimpfte Mitarbeiter ohne tagesaktuelle Testung in Kontakt mit Heimbewohnern sind, das kann man ja im Grunde kaum verstehen", sagte Seibert. Seit August für alle Bewohner vorgesehene Auffrischungsimpfungen seien für wenige umgesetzt und müssten nun mit Hochdruck gegeben werden. Jedes Heim sollte sich aktiv darum bemühen. Testregeln müssten sicherstellen, dass ungeimpfte Mitarbeiter oder Besucher niemanden gefährden könnten.

Nach wie vor bietet die geschäftsführende Kanzlerin eine Corona-Besprechung mit den Ministerpräsidenten der Länder an.

Bund-Länder-Runde geplant: Was wird der Corona-Kurs für den Winter?

Die CDU-Ministerpräsidenten fordern eine baldige Bund-Länder-Runde zum weiteren Vorgehen. Viele Fragen wird es zu klären geben. Auf der Agenda soll beispielsweise die Booster-Impfung stehen. Der nordrhein-westfälische Regierungschef und Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hendrik Wüst (CDU), sagte am Dienstag beim Eintreffen zu Beratungen der CDU-Spitze in Berlin der dpa: "Die steigenden Infektionszahlen machen notwendig, dass wir sehr konzentriert, wachsam sind und entschlossen handeln, was das Thema Booster-Impfung angeht."

Dr. Christoph Spinner, Infektiologe am Münchner Uniklinikum rechts der Isaar, wünscht sich im Gespräch mit BR24 für die Bund-Länder-Runde die Diskussion folgender Fragen: "Wie können Impfungen möglichst vielen Bevölkerungsgruppen möglichst niederschwellig zur Verfügung gestellt werden? Wie können Maßnahmen zur Infektionsprävention, wie 2G oder 3G+ wirksam umgesetzt und kontrolliert werden? Und wie kann vor allem auch die Bevölkerung animiert werden, zu verstehen, dass in den Kliniken vielerorts die Situation heute sehr herausfordernd ist?"

In vielen Bundesländern steigen die Infektionszahlen stark an. Bayern hat laut dem Robert-Koch-Institut nach Thüringen und Sachsen mit 228,4 die dritthöchste 7-Tage-Inzidenz in Deutschland. Alle wichtigen Aussagen von Markus Söder (CSU), des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holotschek (CSU) und von Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) findest du in unserem Live-Ticker zur Pressekonferenz am Mittwoch (03. November 2021).