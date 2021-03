ARCHIV - 09.01.2021, Nordrhein-Westfalen;Bayern, Köln: Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Landesvorsitzender der CDU in Nordrhein-Westfalen, steht in einem Studio in Köln, während CSU-Chef Markus Söder zugeschaltet ist. (zu dpa «Nockherberg-Fastenpredigt mit Söder und Laschet») Foto: Federico Gambarini/dpa-POOL/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Federico Gambarini (dpa-POOL)