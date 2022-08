Kandel 22.07.2022

Schwerer Unfall

Zug rammt Transporter an Bahnübergang: Zugstrecke nach Unfall weiter gesperrt

An einem unbeschrankten Bahnübergang in Kandel im Landkreis Germersheim rammte ein Nahverkehrszug am Donnerstagvormittag (21. Juli 2022) einen Transporter. Der 22-jährige Autofahrer und sechs weitere Personen wurden bei der Kollision verletzt. Die Zugstrecke bleibt nach dem Unfall weiter gesperrt.