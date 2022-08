Tanzveranstaltung " Lautern tanzt " startet am Samstag, 23. Juli 2022

Von Samstag (23. Juli 2022) an bis Ende September werden der Stiftsplatz und der Unionsplatz in Kaiserslautern an jedem Samstag zu großen Tanzflächen. Denn in diesem Zeitraum findet "Lautern tanzt", eine kostenlose Open-Air-Tanzveranstaltung statt.

"Latino Party in der City" - unter diesem Motto findet in der Zeit von Juli bis September "Lautern tanzt", eine Tanzveranstaltung in der Innenstadt von Kaiserslautern, statt. Die Besucher*innen erwarten mitreißende Rhythmen, zu denen Salsa, Bachata, Kizomba und mehr getanzt wird.

Die Party startet immer samstags von 19 bis 23 Uhr, abwechselnd auf dem Stiftsplatz und dem Unionsplatz. Für alle, die mitmachen wollen, bisher aber noch keine Tanzerfahrung sammeln konnten, findet zuvor außerdem immer ein kostenloser Workshop statt. In diesem werden den Tanzneulingen die wichtigsten Grundlagen beigebracht.

"Gemeinsam mit der Lautrer Tanzszene, den lokalen Tanzschulen und vielen Unterstützern der Innenstadt laden wir ein, unvergessliche Sommerabende zu verbringen", so die Veranstalter*innen. Alle, die mitmachen wollen, sind also herzlich eingeladen. "Lautern tanzt" findet an folgenden Terminen statt: