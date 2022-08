Restaurant "Wallis 46" eröffnete im Juni 2022 in Kaiserslautern

eröffnete im Juni 2022 in Besonderheit: Schweizer Küche, FCK-Burger und viele vegane Alternativen

Betreiber*innen legen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit

Ein Restaurant in einer größeren Stadt während einer Pandemie zu eröffnen, ohne gelernte Gastronom*innen zu sein, kann eine riskante Idee sein. Doch Christine und Marco Schäfer vom "Wallis 46" zeigen, dass das funktionieren kann. Der Leitsatz lautete: "Wenn, dann muss es irgendetwas Besonderes sein, was es so nicht gibt", erzählen die beiden im Interview mit inRLP.de.

Das "Wallis 46" bringt die Schweizer Kulinarik nach Kaiserslautern

Der Restaurantbesitzer Marco war in den vergangenen Jahren arbeitsbedingt öfter in der Schweiz unterwegs. Besonders der Kanton Wallis beeindruckte ihn dabei: "Er hat einfach einen sehr hohen Charme und ist auch durch das Matterhorn einfach sehr faszinierend!" Der Schweizer Teilstaat liegt im Süden des Landes und grenzt sowohl an Frankreich als auch an Italien.

Nachdem auch Christine von der Region und dem dortigen Flair begeistert war, sagte sie: "Lass uns doch ein Restaurant mit Schweizer Konzept eröffnen!" "Genau das ist es", war ihrem Mann sofort klar. Die Idee für das "Wallis 46" war geboren, erzählen sie gegenüber inRLP.de.

Ein Restaurant in Rheinland-Pfalz, das Schweizer Spezialitäten anbietet und die Produkte direkt aus dem Raum bezieht, ist eine Neuheit. "Wir sind in keinster Weise mit anderen Restaurants in Kaiserslautern vergleichbar", meinen auch die beiden Betreiber*innen.

Die Schweizer Restaurant-Betreiberin erklärt: "Raclette und Fondue hat keine Saison"

Im neu eröffneten "Wallis 46" gibt es neben dem traditionellen Käsefondue oder der Käsesuppe auch das Walliser Raclette. Dafür wird ein großer Teil des Käselaibs in einen speziellen Ofen eingespannt und mit einem Messer anschließend abgetragen. Ebenso besonders und für den Kanton Wallis charakteristisch ist das Bündnerfleisch, das in Form eines Carpaccios serviert wird.

"Bei uns kennt man Raclette oder Fondue ja nur zu Weihnachten", erzählt Christine Schäfer. "Das muss auch erstmal bei den Leuten hier ankommen, dass beide Gerichte keine Saison haben". Dass dies mittlerweile in den Köpfen der Menschen angekommen ist, zeigt der Erfolg des Restaurants.

Schweizer Klassiker werden veganisiert und nachhaltig gedacht

Auch für Weinliebhaber*innen ist einiges geboten: Durch einen persönlichen Kontakt ist es den beiden Gastronom*innen möglich, ihren Wein unter anderem aus einem kleinen Schweizer Weingut direkt zu beziehen. Da die Schweiz jedoch nicht zur EU gehört, wird der Import durch hohe Zollgebühren teuer. Nichtsdestotrotz wird die Partnerschaft weitergeführt, da der Wein "wirklich sehr sehr gern getrunken wird", so Christine.

In der Speisekarte des "Wallis 46" finden auch Menschen mit anderen Ernährungsweisen eine bunte Auswahl an Gerichten. So werden beispielsweise viele Käsespezialitäten auch vegan angeboten. "Das Thema ist einfach hochaktuell. Es gibt immer mehr Menschen, die sich so ernähren", berichten die Betreiber*innen.

"Wir achten einfach gern auf die Qualität, auch wenn es ein bisschen teurer ist"

Dass den Restaurantbesitzer*innen Tierwohl, Haltung und Nachhaltigkeit wichtig ist, merkt man. "Wir achten einfach gern auf die Qualität, auch wenn es ein bisschen teurer ist", meint Marco und fügt hinzu: "Wir müssen weg von der Massenproduktion".

Eine weitere Besonderheit, die ganz sicher weit von Massenproduktion entfernt liegt, ist ein dem 1. Fußballclub Kaiserslautern gewidmeter Burger. Als die beiden Neu-Gastronom*innen auf der Suche nach Burgerbrötchen waren, sahen sie rote Burgerbuns. Die Backware erinnerte Marco direkt an das Vereinslogo des 1.FCKs.

"Mein erster Gedanke war: Lass uns einen FCK-Burger machen!"

Aus seiner Sympathie für den Kaiserslauterer Fußballclub entstand die Idee für den Burger. "In unserer Region bekommt man das einfach mit in die Wiege gelegt", erzählt Marco. "Als ich dann das rote runde Brötchen sah, wurde ich direkt an das FCK-Logo erinnert".

Vollendet wird der Fan-Burger, indem das Logo nochmals mit Mehl durch eine Schablone auf das Burgerbrötchen obendrauf gestäubt wird. Auch Christine war begeistert und bestätigt: "Die Leute feiern das!" Am Heimspieltag kostet das Gericht auch statt 10, 50 Euro nur 7,50 Euro.

Getränkeaktion: An Spieltagen des FCK gibt es Weinschorle und Pils im Sonderangebot

Abgerundet werden die Betzenberg-Fanereignisse durch eine Getränkeaktion, was vor allem Fußballbegeisterte anlockt. An Spieltages des 1. FCKs gibt es Weinschorle oder Pils zum Sonderangebot. Die Vereinsliebe mit Kulinarik zu verbinden, kommt in Kaiserslautern sehr gut an.

Christine und Marco Schäfer vom "Wallis 46" sind "überwältigt von dem Erfolg", den sie in den knapp zwei Monaten, in denen sie geöffnet haben, erzielt haben. Ihren anliegenden "Weingarten" möchten sie für den Winter auch gern mit einem Heizpilz nutzen: "Unsere Kunden legen Wert auf Ambiente", sagt Christine.

Zuversichtlich in den Winter: "Die Zeit könnte nicht besser sein"

Neben vielen Unterstützer*innen meldeten sich zur Eröffnung des Restaurants jedoch auch viele skeptische Stimmen zu Wort. Gerade aufgrund der unsicheren Corona-Lage zeigten sich einige kritisch. "Ich seh das völlig anders", meint Marco. "Die Zeit jetzt könnte nicht besser sein. Jeder will raus, essen und all das wieder erleben", ist sich der Fußballfan sicher und blickt auch dem Winter sehr zuversichtlich entgegen.