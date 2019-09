Jugendwort des Jahres 2019: Das Voting läuft - Jetzt sind Sie am Zug!

Wer besonders freundlich ist, wird gerne auch mal als Ehrenfrau oder Ehrenmann bezeichnet. Dieses Wort schaffte es 2018 auf Platz eins der beliebtesten Jugendwörter. Seit 2008 werden Jugendliche regelmäßig vom Langenscheidt Verlag dazu aufgerufen, ihre Lieblingswörter zu teilen und darüber abzustimmen. Doch was genau ist eigentlich ein Jugendwort? Laut Verena Vogt, Jugendsprache-Beauftragte bei Langenscheidt, handelt es sich hierbei um ein Wort, welches hauptsächlich von Jugendlichen im Alter von zirka elf bis 19 Jahren erfunden und auch verwendet wird.

Ganze 3000 Wörter im Jahr eingereicht - die Auswahl fällt schwer

Bisher entschied eine Jury, welches außergewöhnliche Wort jährlich gewann. Bei der Entscheidung spielen verschiedene Auswahlkriterien, wie zum Beispiel die sprachliche Kreativität und Originalität, eine Rolle. Aus insgesamt bis zu 3000 Einsendungen können so die besten Wörter in die engere Auswahl genommen werden. Als letzter Schritt steht dann nur noch die schwierige Aufgabe an, das originellste und lustigste Wort des Jahres zu krönen.

Dieses Jahr sind Sie am Zug: Online jetzt Ihren Favoriten wählen

Wer nun schon immer einmal bei der Entscheidung mitwirken wollte, bekommt endlich die Chance dazu. Bis zum 30. September 2019 kann jeder im Internet für sein Lieblingsjugendwort abstimmen. Doch welche Begriffe haben es dieses Jahr in die engere Auswahl geschafft?

"Habibi, ich küss dein Auge!" Ungefähr so könnte sich ein Satz aus dem Munde eines Jugendlichen 2019 anhören. Auch Wörter wie "Hustlen", "Cornern" und "Tchuligom" sind nominiert. Wenn Sie also gerne hart arbeiten, in Ihrem Viertel abhängen und sich auch schon mal aus Versehen vertippen, dann wird Ihnen die Top 20 der nominierten Wörter viel Freude bereiten. Jetzt heißt es also: Den "Bratan" schnappen und einmal fleißig abstimmen!

Diese 20 Wörter stehen 2019 zur Wahl - eine bunte Mischung

Lachkick: Sich über etwas totlachen

Hustlen: Hart arbeiten

Cornern: Im Viertel abhängen

Habibi: Freund/Kumpel

Zu wild: Ausdruck dafür, dass etwas außergewöhnlich gut ist

Bratan/Bra: Freund/Kumpel

Küsse dein Auge: Ausdruck großer Dankbarkeit

Flexen: Angeben/Prahlen

Kek: Möchtegern/Weichling/Verlierertyp

Auf meinen Nacken: Jemanden etwas ausgeben

Ehre genommen: Ausdruck dafür, dass eine Person eine andere Person gedisst hat

Ja Moin!: Ausdruck der Verwunderung über etwas

Gönnjamin: Eine Person, die anderen Personen etwas gönnt

Muss los: Reaktion auf eine peinliche/merkwürdige Situation

Safe: Wenn etwas zu 100% sicher ist

Alman: Ein Mensch mit typisch deutscher Verhaltensweise

Tchuligom: Entschuldigung

Getriggert: Ausdruck dafür, dass der wunde Punkt oder die Schwachstelle einer Person getroffen wurde, was dazu führt, dass die Person emotional reagiert

Cringe: Ausdruck dafür, wenn man sich fremdschämt