Deutschland vor 29 Minuten

Tod

TV-Moderator Jan Hahn (47) stirbt plötzlich an Krebs: So trauern seine TV-Kollegen

Der beliebte TV-Moderator Jan Hahn ist tot. Er starb mit 47 Jahren an einer Krebserkrankung. Zuletzt war er in Diensten von RTL, bekannt wurde er aber als langjähriges Gesicht des Sat1-Frühstücksfernsehens. In beiden Sendungen gab es am Freitag (7. Mai 2021) emotionale Szenen.