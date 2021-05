Jan Hahn (47) an überraschend gestorben: RTL richtet Spendenkonto für Kinder ein

Jan Hahn im Alter von 47 gestorben

Der Schock sitzt noch immer tief: Fans und Medienkollegen trauern um Jan Hahn. Er wurde 47 Jahre alt. Am Dienstag (4. Mai 2021) war der RTL-Moderator für sehr viele überraschend gestorben. Nur die wenigsten wussten von seiner Krankheit. Nur wenigen zeigte er sich in dieser Phase seines Lebens. Er wollte seinen Fans und Kollegen nicht als "der krebskranke Jan" in Erinnerungen bleiben, wie Freunde der Bild-Zeitung berichten. Im März hatte er sich dann krankgemeldet. Jan Hahn hinterlässt drei Kinder. Der Zeitpunkt und die Art der Beisetzung sind noch nicht bekannt.

Trauer um TV-Moderator Jan Hahn: RTL richtet Spendenkonto für seine Kinder ein

Nach Angaben des Kölner Senders vom Donnerstag (6. Mai 2021) erlag der Moderator von "Guten Morgen Deutschland" der kurzen, schweren Krankheit. "Wir alle sind geschockt und tieftraurig über den plötzlichen Tod von Jan", sagte der Geschäftsführer von RTL News, Stephan Schmitter. "All unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind bei seiner Familie und den Angehörigen." Die erste Sendung von "Guten Morgen Deutschland" nach Hahns Tod am Freitagmorgen (7. Mai 2021) stand ganz im Zeichen des dreifachen Familienvaters. In Schwarz gekleidet saßen Hahns Co-Moderatorin Susanna Ohlen sowie Wolfram Kons, Angela Finger-Erben, Roberta Bieling und Maurice Gajda im Studio, in dem große Fotos ihres verstorbenen Kollegen zu sehen waren. Der Schock über die Nachricht seines Todes, die auch für sie am Donnerstagnachmittag "sehr überraschend" gekommen sei, wie Gajda sagte, war ihnen deutlich anzusehen.

Auch die ehemaligen Kollegen des „Sat.1-Frühstücksfernsehens“ trauerten am Freitagmorgen um Hahn. Ex-Kollegin Karen Heinrichs erzählte, dass das Redaktionsteam ihn liebevoll „ Hähnchen“ genannt hätte, „das Hähnchen im Korb“. Zahlreiche Zuschriften von langjährigen Zuschauern würden das Team „durch diesen unfassbar schweren Morgen“ tragen. Fans, Kollegen und Freunde teilen die Gedanken an seine Familie, seine drei Kinder und seine Freundin Constanze.

Zur Unterstützung seiner Kinder hat sein letzter Arbeitgeber RTL ein Spendenkonto eingerichtet. Das berichtet die Bild. Dabei handelt es sich offenbar um ein internes Spendenkonto, das später seinen drei Kindern (zwischen zwei und 22) zur Verfügung stehen soll. Fans können auf einer Trauerseite wie die von trauer-im-allgaeu.de ihr tiefes Mitgefühl ausrücken.

Trauer um Jan Hahn: Kollegen und Freunde erzählen über TV-Moderator

Kurz nach dem Tod hat das OK!-Magazin Ausschnitte eines Interviews mit Jan Hahn aus dem Jahr 2016 veröffentlicht, die offenbar einen großen Wunsch des Moderators zeigen: Im Interview mit der Zeitschrift In war Hahn sehr stolz auf seine damals noch zwei Kinder: "Der Große war schon in TV-Produktionen zu sehen. Und meine Tochter spielt Theater und Geige. Und sie zeichnet ganz toll." Die Kinder stammen aus seiner Beziehung mit Schauspielerin Alissa Jung. 2006 ging die Beziehung in die Brüche. Gut zehn Jahre später verriet Hahn im Interview mit der In einen großen Wunsch: "Ich wollte früher immer vier Kinder haben." 2019 kam dann seine kleine Tochter auf die Welt. Ob er und seine Freundin Constanze tatsächlich ein zweites Kind wollten, ist nicht bekannt.

In einem Einspieler im TV äußerte sich auch Marlene Lufen. Die langjährige Moderationspartnerin von Hahn musste mit sich selbst kämpfen, als sie sprach. "Ich bin unendlich traurig. Aber ich bin eben auch wirklich dankbar, dass ich mit diesem Mann arbeiten durfte, dass er mein Moderationspartner war, dass ich mich an seiner Seite auch entwickeln konnte, zu der Person, die ich geworden bin", sagte sie, ehe ihr die Tränen kamen.

Vanessa Blumhagen, die ebenfalls viel Zeit an der Seite von Jan Hahn im Sat.1-Frühstücksfernsehen verbrachte, trauerte auf ihrem Instagram-Profil um den plötzlichen Tod von Hahn. "Ich werde dich einfach wahnsinnig vermissen, ich bin unendlich traurig", schrieb die Promi-Expertin.

Trauer um Jan Hahn: RTL-Moderatorin kämpft mit den Tränen

Der gebürtige Leipziger studierte nach dem Abitur Kommunikations-, Medien- und Theaterwissenschaft. Seit 2001 war er vor der Kamera aktiv. Neben der Moderation von diversen Spiel- und Liveshows war er von 2001 bis 2016 Moderator beim Sat1-Frühstücksfernsehen. 2017 wechselte er zu RTL und gehörte seitdem zum Team von "Guten Morgen Deutschland". "Die RTL-Familie verliert einen ganz besonderen Menschen und lieben Kollegen, der uns allen viele wunderbare Fernsehmomente geschenkt hat", sagte Schmitter. "Jan, wir werden Dich nie vergessen!"