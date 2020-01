James Bond als Frau? Das Thema scheint vom Tisch und das ist auch gut so - ein Kommentar

Was wird nicht alles geredet über den neuen James Bond-Film, der in diesem Jahr in die Kinos kommt? Titel: "Keine Zeit zu sterben". Titelsong von Billie Eilish. Daniel Craig, der sich in seiner Rolle vor vier Filmen in knappem, hellblauen Höschen als besttrainiertester Darsteller aller Zeiten vorstellte, hatte eigentlich keine Lust mehr, ließ sich aber für 22 Millionen Dollar doch noch einmal herab.

Die Spekulationsmaschine ist schon seit langem am laufen: Wer wird der nächste James Bond? Wird er schwarz (Idris Elba), bleibt er weiß, ist dafür aber eine Frau (Gillian Anderson) oder dreht Produzentin Barbara Broccoli völlig durch und gibt Lashana Lynch die Rolle - einer schwarzen Frau?

James Bond ist und bleibt ein alter weißer Mann

Angeheizt wurde die Diskussion noch einmal, als herauskam, dass Lynch schon im kommenden Film 007 sein wird. Allerdings nur kurz, denn während James Bond verrentet auf den Bahamas sitzt, wurde seine Doppelnull kurzerhand ihr angeheftet. Aber nur, um den Job wieder einem alten weißen Mann zu überlassen.

Nun hat die Produzentin bekanntgegeben, dass James Bond männlich bleiben wird, die Hautfarbe aber variabel ist. Warum das genau die richtige Entscheidung ist? Kurz: Weil sich durch eine weibliche Besetzung nichts ändern würde.

James Bond: Pussy Galore vs. Orgasmatron Spencer

Früher hießen die zu vernachlässigenden, zu vernaschenden und am Ende verendenden Frauen Pussy Galore, Octopussy oder Holly Goodhead. Würde eine Frau Bond werden, würde aus den Bond-Girls sofort Bond-Boys. Wichtigste Frage wäre dann natürlich, wie könnten die heißen? Stephen Steel, Charles Longdon oder Orgasmatron Spencer?