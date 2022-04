Die zum 1. Mai geplante freiwillige Isolation von Corona-Infizierten soll es nun doch nicht geben. Dies hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am späten Dienstagabend (5. April 2022) in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" angekündigt. Dieses Vorgehen hatte scharfe Kritik an Lauterbach ausgelöst - unter anderem auch von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek.

Lauterbach verteidigte hingegen seinen überraschenden Rückzieher bei den geplanten Corona-Isolationsregeln: "Ich glaube, dass Vertrauen gewonnen wird, wenn man in der Sache eine Regel zurücknimmt, zu der man nicht wirklich stehen kann", sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend in der Sendung "ARD extra".

Quarantäne für Kontaktpersonen fällt: Diese Regeln gelten

Die Gesundheitsämter sollen eine Isolation nun doch weiter anordnen, nur eine Quarantäne für Kontaktpersonen Infizierter nicht mehr. Hier appelliert der Minister weiter an die persönliche Verantwortung jedes Einzelnen. Bleiben solle aber eine verkürzte Isolation von fünf Tagen.

Nach Beratungen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatte der Minister am Montag mitgeteilt, dass Corona-Infizierte und Kontaktpersonen ab 1. Mai in der Regel nur noch freiwillig und für kürzere Zeit in Isolierung oder Quarantäne müssen. Infizierten sollte demnach nur noch "dringend empfohlen" werden, sich für fünf Tage zu isolieren und Kontakte zu meiden - für Kontaktpersonen von Infizierten sollte es entsprechend gelten. Eine Anordnung des Gesundheitsamts sollte wegfallen. Die Lockerungen wurden von Experten und Patientenschützern kritisiert.

Lauterbach hatte im ZDF gesagt, die Lockerungen der Isolationspflicht wären zur Entlastung der Gesundheitsämter auch sinnvoll gewesen. "Das hat nichts mit der Frage zu tun, öffnen wir mehr oder weniger", hatte der SPD-Politiker bereits vor der Sendung in Berlin gesagt. Es gehe um "eine technische Verbesserung, die den Gesundheitsämtern mehr Möglichkeiten geben wird, die Pandemie zu bewältigen".

"Symbolischer Schaden" durch Lockerungen der Isolation

Bei den derzeit hohen Fallzahlen kämen Anordnungen sehr oft unvollständig oder zu spät, wenn die Quarantäne schon abgelaufen sei. Sein Ziel sei es gewesen, die Arbeit der Ämter auf die Bereiche zu konzentrieren, auf die es ankomme, erläuterte Lauterbach.

Kurz darauf schwenkte er dann um: Das Signal, dass ein Infizierter selbst über eine Isolation entscheide, sei "so negativ, so verheerend", dass es an diesem Punkt eine Veränderung geben müsse. Der "symbolische Schaden", Corona sei nicht gefährlich, sei so verheerend, dass man diese Isolationsordnung so nicht machen könne.

"Es bleibt dann dabei, wenn jemand krank ist, also hat sich infiziert, dann ordnet das Gesundheitsamt weiter an. Und wenn jemand nur Kontaktperson ist, und es ist Quarantäne, dann macht man es selbst." Für die Quarantäne brauche man die Gesundheitsämter nicht.