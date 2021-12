Mit einer Statistik zur Inzidenz von Geimpften und Ungeimpften im Vergleich hat Markus Söder im November auf Twitter aufrütteln wollen: Die Inzidenz liege bei Geimpften nur bei 110, bei Ungeimpften hingegen bei 1469 (Stand 18.11.2021). Diese Daten unterstrichen auf schockierende Weise, wie notwendig die Impfung im Kampf gegen steigende Inzidenzen ist. Sein Appell damals: "Lassen Sie sich daher bitte impfen. Nur Impfen hilft."

Nun zeigten Recherchen der Zeitung "Die Welt" jedoch, dass die Daten womöglich nicht ganz falsch, aber zumindest verzerrt sein dürften. Denn: Bei vielen Coronainfizierten in Bayern ist der Impfstatus gar nicht bekannt. Was sagen die Zahlen also aus? Und: Ist eine Impfung ein wirksames Mittel gegen die Corona-Pandemie?

Impfstatus wird oft gar nicht erfasst

Auf Anfrage von "Welt" bestätigte das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, dass bei einem Großteil der gemeldeten Fälle der Impfstatus überhaupt nicht bekannt ist.

In der Woche vor dem 24. November verteilten sich die Werte wie folgt in Bayern:

9641 Infizierte mit vollständigem Impfschutz

14.652 Ungeimpfte

57489 Corona-Infizierte mit dem Impfstatus "unbekannt"

Wird die Inzidenz bei Ungeimpften überschätzt?

Wie das LGL gegenüber "Welt" angab, wurden dann die über 57.000 Fälle mit dem Status "unbekannt" der Gruppe der Ungeimpften hinzugerechnet. Wie "Welt" weiter berichtet, scheint das kein Einzelfall zu sein: Auch in Hamburg wird so verfahren, wie ein Sprecher des Hamburger Senats der "Welt" bestätigte.

Das Robert Koch-Institut rechnet hingegen die Personen mit unbekanntem Impfstatus nicht in seine Statistiken ein und bezieht sich nur auf die Fälle mit bekanntem Impfstatus. Dadurch kann es zwar, wie das RKI in seinem Wochenbericht vom 2.12. feststellt, zu einer "Unterschätzung der Inzidenzen der Fälle sowohl in der vollständig geimpften wie auch in der ungeimpften Bevölkerung" kommen. Das Bild, das die Statistiken des RKI zeichnen, geht aber dennoch in eine ähnliche Richtung wie die oben erwähnte Grafik, die Markus Söder auf Twitter geteilt hatte, wenn auch nicht in der gleichen Deutlichkeit.

Wirklich neu ist die Erkenntnis über die Verzerrung der Statistik allerdings nicht - bereits Ende November berichtete der Bayerische Rundfunk über die stark unterschiedlichen Inzidenzen. Bereits damals gab das LGL an, dass die Infizierten mit dem Impfstatus "unbekannt" den Ungeimpften zugerechnet würden und wies bereits da darauf hin, dass die Zahlen nicht als Live-Monitoring zu verstehen seien und nicht exakt seien. Vielmehr gäbe sie eine Tendenz wieder, die Hinweise liefert, vor allem, wenn man Altersgruppen unterscheidet und einzeln betrachtet. Verschiedene Aspekte könnten die Zahlen nämlich verzerren, so das LGL: Sowohl Nachmeldungen als auch unterschiedliches Testverhalten könnten zu Abweichungen führen. Dennoch - so die Aussage des LGL, sei die Aussagekraft gegeben und es zeigt sich, dass die Inzidenz unter Ungeimpften höher ist.

Was sagen die Zahlen über die Effektivität der Impfung aus?

Eine häufige Frage, die im Zuge der Statistiken nach Impfstatus aufkommt, ist die nach der Effektivität der Impfung. Viele Impfskeptiker*innen bezweifeln, dass Impfungen wirklich vor einer Infektion mit dem Coronavirus oder gar einem schweren Covid-19-Verlauf schützen. Hier sind sich RKI und LGL jedoch in ihrer Interpretation einig, auch wenn sie die Zahlen etwas anders behandeln: Die Impfung ist ein wirksames Mittel im Kampf gegen das Coronavirus.

Betrachtet man den Unterschied zwischen den Fallzahlen der Infektionen und der Hospitalisierung, zeigt sich, dass hier die Schere aufgeht: Während der Anteil der Geimpften an den Gesamtfällen der symptomatischen Fälle je nach Altersgruppe zwischen 7 und 70 Prozent liegt (Stand: 30.11.2021), nimmt der Anteil der Geimpften bei den Hospitalisierten ab. Bei den 18- bis 59-Jährigen von 50 auf 29 Prozent.

Wichtig ist – darauf weisen Expert*innen in dieser Diskussion immer wieder hin, dass man den Anteil der Geimpften an der Gesamtbevölkerung miteinbezieht. Wie Prof. Helmut Küchenhoff vom Institut für Statistik an der LMU München bereits im Oktober gegenüber dem MDR erklärt hat, steigt die absolute Zahl und auch der Anteil der Geimpften an den gesamten Fällen wie auch an den hospitalisierten mit jeder vollständigen Impfung an. Dies liegt daran, dass die Grundmenge höher wird und der Anteil der Geimpften an der gesamten Bevölkerung höher wird.

Was sagt der Anteil der Geimpften an Erkrankungen und Hospitalisierungen wirklich aus?

Hierzu eine einfache Modellrechnung: Wenn von 100 Menschen 70 geimpft sind und von beispielsweise 10 Infektionen die Hälfte unter Geimpften auftritt, ist der jeweilige Anteil in den Gruppen der Geimpften und Ungeimpften eben nicht gleich hoch. Bei 5 infizierten Geimpften in dieser Modellrechnung sind nur rund 7 Prozent der Geimpften erkrankt, aber 16,7 Prozent der Ungeimpften.

Wenn man Zahlen von Ungeimpften und Geimpften vergleicht, gerade bei den Fällen auf Intensivstationen, ist diese Betrachtung eigentlich unabdingbar. Sonst geraten die Zahlen in eine gefährliche Schieflage und verlocken zu Interpretationen, die nahelegen, dass Impfungen nicht wirksam zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beitragen. Das RKI kommt in seinem Wochenbericht vom 02.12.2021 zu der Interpretation, dass steigende Zahlen an Impfdurchbrüchen, gerade in der Altersgruppe der Menschen über 60 Jahren durch mehrere Faktoren zu erklären ist: Einerseits ist die erreichte Impfquote in dieser Altersgruppe sehr hoch – sie liegt bei über 80 Prozent. Außerdem ist der Anteil der Menschen, deren Zweitimpfung mehr als sechs Monate zurückliegt, in dieser Altersgruppe besonders hoch. Ältere Menschen wurden in der ersten Phase der Impfungen priorisiert – daher der inzwischen große zeitliche Abstand.

Das RKI kommt in seinem Bericht zu dem Fazit, dass sich weiterhin "für ungeimpfte Personen aller Altersgruppen ein deutlich höheres Risiko für eine COVID-19-Erkrankung, insbesondere für eine schwere Verlaufsform" zeigt.