Deutschlands Hotspot erstmals über 2000 - Inzidenz erreicht am Freitag 2062,5: In Deutschland ist am Freitag (03.12.2021) laut RKI-Dashboard der erste Landkreis über die Inzidenz-Marke von 2000 gerutscht.

Die deutschlandweite Inzidenz liegt an diesem Tag bei 442,1. Spitzenreiter ist der Landkreis Mittelsachsen. Mit 1.571 neuen Coronafällen an einem Tag liegt die 7-Tage-Inzidenz dort jetzt bei 2062,5 - ein neuer Höchstwert in Deutschland.

Corona-Hotspots in Deutschland: Einer über, einer knapp unter einer 2000-Inzidenz

Mit dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge folgt ein zweites Sorgenkind mit einer Inzidenz von knapp unter der 2000er-Marke. Sie liegt am Freitag bei 1994,5. An diesem Tag will auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder über neue Corona-Regeln im Freistaat informieren.

In Franken liegt der Landkreis Bamberg mit einer Inzidenz von 762 an der Spitze. Im Vergleich zum Vortag ist sie allerdings um 55 gefallen. Auch beim zweiten Platz in Franken, dem Landkreis Kronach, ist die 7-Tage-Inzidenz gesunken. Nach 805 am Vortag liegt die Inzidenz jetzt bei 755.