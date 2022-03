Die Verhandlungen über das Infektionsschutzgesetz gehen in die Endphase und scheinbar gibt es auf den letzten Metern noch Änderungen. Wie rnd.de aus Koalitionskreisen erfahren hat, hat die Ampelkoalition die Maskenpflicht nun doch noch etwas ausgeweitet.

Dies geschah auf Druck von SPD und Grünen, die FDP wehrte sich jedoch gegen eine noch weitergehende Ausdehnung der Maskenpflicht nach dem 19.03.2022. Die Änderungen im Überblick.

Maskenpflicht ab dem 20.03.2022: Wo darf sie verordnet werden?

Eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes kann nach dem 19. März noch angeordnet werden. Das stand bisher schon fest, jedoch einigte sich die Koalition darauf, dies nur für Kliniken, Pflegeheime und den öffentlichen Nahverkehr zu ermöglichen. Das ging SPD und Grünen wohl nicht weit genug, wie aus Koalitionskreisen verlautet.

OP-Masken bei Amazon ansehen

Auf den Druck der beiden Ampelpartner soll es jetzt auch möglich sein, in Arztpraxen, in Tageskliniken, in Einrichtungen für ambulantes Operieren sowie in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, eine Maskenpflicht anzuordnen.

Wo es definitiv nicht mehr möglich sein wird, eine allgemeine Maskenpflicht zu verordnen: im Einzelhandel. Das heißt, die Maskenpflicht im Supermarkt wird Geschichte sein. Auch in Zahnarzt-, Hebammen- oder Physiotherapeutenpraxen soll es künftig keine Maskenpflicht mehr geben. Das hat laut Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland die FDP in den Verhandlungen der Koalition durchgesetzt. Die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes soll noch in dieser Woche via Eilverfahren in Bundestag und Bundesrat beraten und beschlossen werden.

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst bzw. darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © Felix Kästle/dpa/Symbolbild