In Paket verschnürt: Kanufahrerin findet Leiche in Kanal

In Oberhausen in Nordrhein-Westfalen hatte am Sonntag eine Kanufahrerin eineDie Kanufahrerin hatte das verschnürte Paket im Rhein-Herne-Kanal entdeckt und daraufhin die Polizei verständigt. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, konnte das Paket kurz darauf mit Hilfe der Wasserschutzpolizei geborgen werden.In dem im Wasser getriebenen Paket befand sich eine Leiche. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrachen aus und setzte eine Mordkommission ein. Für genauere Untersuchungen wurde die Leiche in die Rechtsmedizin gebracht. Angaben zur Person oder zum Hergang der Tat wurden nicht gemacht.