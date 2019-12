In Deutschland gibt es keine offizielle Statistik, wie viele Menschen in Obdachlosigkeit leben. Bei den veröffentlichten Zahlen, handelt es sich um Schätzungen, die oftmals weit auseinander gehen. Laut einer aktuellen Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) leben derzeit mehr als 675.000 Menschen auf der Straße.

Über eine halbe Millionen Menschen, ohne eigenes Bett und ohne die Möglichkeit auf ausreichende Hygiene. Doch dagegen möchte ein gemeinnütziges Projekt in Hamburg jetzt vorgehen. In einem umgebauten Linienbus sollen Obdachlose die Möglichkeit haben zu duschen, sich zu waschen und sich neu einkleiden zu können. Das Motto des Hamburger Start-Ups lautet: "Waschen ist Würde".

Erster Obdachlosen-Duschbus Deutschlands

In Hamburg können sich Obdachlose künftig in einem eigens dafür umgebauten Linienbus duschen, waschen und neu einkleiden. Der Duschbus des gemeinnützigen Projektes GoBanyo soll am Samstag (07. Dezember 2019) erstmals offiziell an den Start gehen.