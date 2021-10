Ende der kostenlosen Corona-Tests ab 11. Oktober

Bestimmte Gruppen können sich immer noch kostenlos testen lassen

Wer fällt darunter?

Wo kann man sich dann noch kostenlos testen lassen?

Sozialverband VdK Deutschland e. V. kritisiert Ende der kostenlosen Corona-Tests

Um auch die letzten Impfverweigerer zu erreichen, hat die Regierung beschlossen die kostenlosen Corona-Tests einzustellen. Da mittlerweile jeder ein Angebot für eine kostenlose Impfung bekommen hat, sei es nicht mehr nötig, die Steuerzahler weiter mit den Kosten für die Corona-Tests zu belasten.

Ende der kostenlosen Corona-Tests: Bestimmte Gruppen nicht betroffen

Wie teuer genau die Corona-Tests werden, ist noch nicht klar. Es könnten extreme Unterschiede möglich sein, da die Preisgestaltung den Anbietern überlassen bleibt. Laut BR könnten die Preise für Schnelltests oder PCR-Tests bei Apotheken zwischen 12 und 20 Euro schwanken. Der Bayerische Hausärzteband geht sogar von bis zu 35 Euro bei Schnelltests aus.

Für bestimmte Gruppen gibt es jedoch auch Ausnahmen:

Personen, die nicht geimpft werden können und für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt

Schwangere

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren, bei den 13- bis 17-Jährigen jedoch nur noch bis 31.12.2021

Menschen, die zum Beenden einer Quarantäne wegen einer Corona-Infektion einen Test brauchen

Besucher und Beschäftigte von Pflege- und Behinderteneinrichtungen

Studierende bis zum 30.11.2021

Menschen, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das Corona-Virus geimpft werden konnten

Wo kann man sich noch testen lassen?

Ab dem 11. Oktober werden die 96 kommunalen Testzentren in Bayern nur noch Corona-Tests bei diesen Ausnahmegruppen durchführen. Kostenpflichtige Tests soll es dort überhaupt nicht mehr geben. Wer dann noch einen Corona-Test haben möchte, muss sich ab nächster Woche an private Testzentren, Apotheken oder Hausärzte wenden. Laut Josef Kammermeier, Vorstand beim Bayerischen Apothekerverband, bieten 900 Apotheken in Bayern Corona-Tests an.

Kritik zum Ende der kostenlosen Corona-Tests

Der Sozialverband VdK Deutschland e. V. pocht weiterhin auf kostenlose Corona-Tests für alle ohne Impfmöglichkeit. Gerade bei Menschen, die sich aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht impfen lassen können, sei es wichtig, bei der Unterscheidung nicht zu streng zu sein. "Es gibt Menschen mit schweren Vorerkrankungen, bei denen eine medizinische Kontraindikation gegen die Impfung spricht. All diese Menschen müssen wie Kinder, Jugendliche oder Schwangere die gleichen Möglichkeiten zum Besuch eines Konzerts oder eines Restaurants haben wie Geimpfte oder Genesene.“

"Oft steht ja auch eine individuelle Abwägung zum Nutzen und möglichen Schaden einer Impfung dahinter", meint der Verband. Weiterhin sei noch unklar, wie mit Drogenkonsumenten, Obdachlosen und anderen sozialen-schwachen Gruppen verfahren werden soll.

