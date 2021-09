Deutschland vor 1 Stunde

Corona

Impfquote bei Jugendlichen im Ländervergleich - so schneidet Bayern ab

Markus Söder (CSU) ging von Anfang an einen Sonderweg in der Bekämpfung der Pandemie. In Sachen Impfung von Minderjährigen liegt Bayern jedoch unter dem Durchschnitt. Die aktuellen Impfdaten des Robert-Koch-Instituts im Vergleich.