Impfpflicht für Personal in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und bei Pflegediensten ab dem 16. März 2022

Im Kampf gegen Corona stehen weitere Gesetzesänderungen und Beratungen zwischen Bund und Ländern an. Der Bundestag kommt dafür am Dienstag (7. Dezember 2021) zu einer außerplanmäßigen Sitzung zusammen. Auf den parlamentarischen Weg gebracht werden soll dabei unter anderem die von den Ampel-Partnern SPD, Grüne und FDP geplante Impfpflicht für Personal in Kliniken oder Pflegeheimen.

Impfpflicht für Personal in medizinischen Berufen - für wen gilt sie genau?

Zum 15. März soll eine sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht eingeführt werden, wie aus einem Entwurf hervorgeht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In Einrichtungen wie Kliniken oder Pflegeheimen gebe es "nach mehrmonatiger Impfkampagne noch relevante Impflücken", heißt es im Entwurf. Beschäftigte sollen daher bis zum 15. März ihre vollständige Impfung oder Genesung nachweisen - oder Arzt-Bescheinigungen vorlegen, dass sie nicht geimpft werden können.

Wer ab dem 16. März neu anfängt, muss dies vorweisen. Andernfalls darf die Tätigkeit nicht mehr ausgeübt werden, schreibt das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Eine Missachtung gilt als Ordnungswidrigkeit und wird mit Geldstrafen geahndet, heißt es weiter. Die Übergangsfrist gewähre allen Betroffenen genug Zeit, sich jetzt noch impfen zu lassen. Insbesondere ältere und vorerkrankte Menschen sollen mit der Gesetzesänderung besser vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus geschützt werden.

Gelten soll die spezielle Impfpflicht auch für Personal von Arztpraxen, Rettungsdiensten oder Entbindungseinrichtungen. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sprach am Montag in der Sendung Frühstart von RTL/ntv von einem "ersten Schritt". Eine mögliche allgemeine Impfpflicht wäre dann der zweite. Sie hoffe, dass die allgemeine Pflicht nicht "deutlich später" folge.