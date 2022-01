Deutschland vor 10 Minuten

Allgemeine Impfpflicht

"Dann hätten wir 98 Prozent Impfquote": Boris Palmer fordert enormes Bußgeld für Impf-Verweigerer

Tübingens Grüner Oberbürgermeister Boris Palmer sorgte am Mittwoch (12. Januar) in der Talkshow von Sandra Maischberger mit einer Bußgeld-Forderung für Aufsehen. Er sprach sich für eine allgemeine Impfpflicht aus. Impfpflicht-Verweigerer müssten dann zur Kasse gebeten werden - und sollen nach Palmers Meinung extrem tief in die Tasche greifen.