Erlangen: In einem Impfzelt beim Open-Air-Festival "Kulturinsel Wöhrmühle" in Erlangen verabreicht Lucy (l) vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Lukas (r) eine Corona-Schutzimpfung mit dem Impfstoff von Biontech. Durch Impfangebote bei Veranstaltungen sollen die Impfstoffe zu den Menschen gebracht werden. Auch Aldi, Lidl, Ikea & Co appellieren an Kunden: „Impfen, Impfen, Impfen“ Foto: Nicolas Armer (dpa) (Symbolbild)