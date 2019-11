"Ihr spielt mit eurem Leben": Lkw-Fahrer postet drastisches Bild - er hat eine wichtige Botschaft

Als Lkw-Fahrer ist Ali P. täglich auf der Straße unterwegs. Nachdem er bei einer Fahrt mit seinem Truck beinahe eine Radfahrerin angefahren hätte, postete er auf Facebook ein klares Statement.

"Ihr spielt mit eurem Leben" - Lkw-Fahrer spricht deutliche Worte

In seinem Facebook-Post appelliert Ali P. an alle Radfahrer, für eine gute Beleuchtung an ihren Rädern zu sorgen. Sein Lkw-Anhänger sei rundum beleuchtet, aber wenn Radfahrer ohne Beleuchtung durch die Gegend fahren, sehe er sie nicht. "Ihr spielt mit eurem Leben und unserer Seele", schreibt P. weiter.