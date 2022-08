Idar-Oberstein: Brand in berufsbildender Schule

in Die Feuerwehr war mit 120 Einsatzkräften vor Ort

vor Ort Möglicher Schaden in Millionenhöhe

An der Zweigstelle der Hochschule Trier sowie einer angrenzenden berufsbildenden Schule ist am Montagabend (18. Juli 2022) in Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) ein Feuer ausgebrochen. Es sei davon auszugehen, dass der Brand einen Schaden im Millionenbereich verursachte.

Idar-Oberstein: Brand in berufsbildender Schule und Hochschule – Keine Menschen in dem Gebäude

Wie die Polizeidirektion Trier berichtete, stand das Gebäude der Harald-Fissler-Schule bei Eintreffen der Kräfte der Polizei Idar-Oberstein und der Feuerwehr bereits im Vollbrand. Die freiwillige Feuerwehr begann jedoch umgehend den Brand zu löschen. So verhinderten sie, dass das Feuer auf das Hauptgebäude der BBS Idar-Oberstein und das angrenzende Waldgebiet übergriff.

Nach aktuellem Kenntnisstand hätten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Menschen in dem Gebäude befunden. Die Feuerwehr sei mit ungefähr 120 Einsatzkräften vor Ort gewesen. Das in Brand geratene Gebäude wurde durch die Flammen stark beschädigt. Es ist von einer Gesamtschadenshöhe im Millionenbereich auszugehen. Der Schaden an einer angrenzenden Berufsschule dürfte geringer ausfallen, sagte er. Dort habe am Dienstag aber vorsichtshalber kein Unterricht stattgefunden. An der Hochschule habe es vor Ort in dieser Woche bereits keinen Unterricht mehr gegeben.

Der Brand sei in der Nacht zum Montag (19. Juli 2022) aus bislang ungeklärter Ursache in einem Teil der Schule ausgebrochen. Hinsichtlich der Brandursache hat die Kriminalinspektion Idar-Oberstein die Ermittlungen aufgenommen.

Heike Wittneben mit dpa