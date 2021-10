Mit einem waghalsigen Sprint über die Autobahn 9 hat ein Münchner Hundefreund am Sonntagmorgen (03.10.2021) in Thüringen einen Jack Russell Terrier gerettet. Nach Polizeiangaben war Hündin Bella bei einem Spaziergang am Sonntagmorgen im thüringischen Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) ihrer 42-jährigen Besitzerin entwischt und auf die Autobahn gelaufen.

Die Hündin habe mehreren Autofahrerinnen und -fahrern "einen tüchtigen Schrecken eingejagt", teilte die Polizei mit. Letztlich habe ein 57-jähriger Hundefreund aus München auf dem Standstreifen angehalten und die an der Mittelleitplanke sitzende Hündin mit einem gefährlichen Satz über die wenig befahrene Autobahn gerettet - und der kurz darauf eintreffenden Autobahnpolizei übergeben.

Hund rennt auf Autobahn: Tierfreund rettet Jack Russel Terrier

Bei dem Vorfall wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt. Hündin Bella sei kurze Zeit später wieder der 42-jährigen Besitzerin übergeben worden.

Ebenfalls auf der A9: Auffahrunfall mit vier Verletzten - 81-Jähriger schleudert gegen Betongleitwand