Ein Zettel mit der Aufschrift "Achtung Hornissen - Lebensgefahr!" klebt an einer Polizeiabsperrung im Großen Garten. Mehrere Spaziergänger im Dresdner Großen Garten sind am Sonntag in der Nähe eines Baumes von Hornissen gestochen worden. Foto: Robert Michael/dpa

+1 Bild