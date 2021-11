Bei der anstehenden Ministerpräsidentenkonferenz könnten wichtige Beschlüsse bekanntgegeben werden, die auch Einschnitte fürs Berufsleben und den Verkehr bedeuten. Einige Punkte, über die die Regierungschefs der Bundesländer am Donnerstag (18. November 2021) diskutieren wollen, stehen schon fest.

Baustellen gibt es angesichts der hohen Infektionszahlen genügend, vor allem die träge Booster-Impfkampagne wird kritisiert. Bezüglich der neuen Corona-Maßnahmen hat der Hauptausschuss des Parlaments bereits am Dienstagabend Änderungsanträge beschlossen. Am Donnerstag soll dann der Bundestag abstimmen, ob die neuen Vorschriften tatsächlich so umgesetzt werden. Diese Maßnahmen werden bei der Konferenz thematisiert:

Neue Regelungen für Arbeitsplatz und Homeoffice vorgesehen

Bei der geplanten bundesweiten 3G-Regel für den Arbeitsplatz wird es konkreter: Für den Zutritt zum Arbeitsplatz soll, wenn dort ein "physischer Kontakt" zu anderen Mitarbeitern nicht ausgeschlossen werden kann, ein Impf-, Genesenen- oder tagesaktueller Testnachweis nötig werden. Auch ein maximal 48 Stunden alter PCR-Test wäre gültig. In Bayern wird diese Regelung bereits umgesetzt. Die Arbeitgeber sollen die Nachweise täglich kontrollieren und die Ergebnisse festhalten. Beschäftigte sind dann verpflichtet, einen entsprechenden Nachweis auf Nachfrage vorzulegen. Derzeit müssen Unternehmen zwei Tests pro Woche anbieten. Zusätzlich gibt es seit kurzem wieder mindestens einen kostenlosen Bürgertest pro Woche. Bei fünf Arbeitstagen müssen Nicht-Genesene oder Ungeimpfte also damit rechnen, zwei Tests pro Woche auf eigene Kosten zu machen.

Die geplante Homeoffice-Pflicht orientiert sich an den Regeln, die bis Juni dieses Jahres schon einmal galten: Arbeitgeber müssen Beschäftigten mit "Büroarbeiten oder vergleichbaren Tätigkeiten" das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen - es sei denn, dies ist aus betrieblichen Gründen nicht möglich. Darunter würde beispielsweise die Bearbeitung von Post die Ausgabe von Waren und Material fallen. Die Beschäftigten müssen das Homeoffice-Angebot annehmen, es sei denn, die Arbeit ist bei ihnen zu Hause nicht möglich. Dies wäre der Fall, wenn es in der privaten Wohnung zu eng oder zu laut wäre oder die zum Arbeiten nötige Ausstattung fehlen würde.

Die geplante 3G-Regel in Verkehrsmitteln des ÖPNV soll "stichprobenhaft" überprüft werden. Die ÖPNV-Betreiber sollen dazu verpflichtet werden, dies durch entsprechende Nachweiskontrollen zu überwachen. Fahrgäste müssen dann entweder einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis vorlegen. Der negative Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Ausgenommen sein sollen Schüler*innen und Taxi-Fahrgäste. Festgeschrieben werden soll die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske oder medizinischen Gesichtsmaske. Davon ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren.

Testpflicht für Krankenhäuser und Heime

In einzelnen Bundesländern gilt die Maßnahme bereits, nun soll die Regelung bundesweit eingeführt werden: Beschäftigte und Besucher sollen Kliniken und Pflegeeinrichtungen nur noch mit tagesaktuellem negativen Corona-Test betreten dürfen. Geimpfte oder genesene Beschäftigte sollen sich dann auch täglich ohne Überwachung selbst testen oder zweimal pro Woche einen PCR-Test vorlegen können, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Auch in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung soll die Testpflicht gelten.

Einzelhandel und Schulen nicht mehr betroffen

Die Bundesländer sollen nach dem Auslaufen der sogenannten "epidemischen Lage nationaler Tragweite" zwar weiterhin auch besonders harte Maßnahmen verordnen können, etwa Einschränkungen und Verbote von Veranstaltungen in Freizeit, Kultur und Sport. Ausgeschlossen sein sollen aber Versammlungsverbote oder Verbote religiöser Zusammenkünfte. Bereits bekannt war, dass es auch keine umfassenden Geschäfts- und Schulschließungen mehr geben soll. Corona-Auflagen an Schulen, ja - aber eine Aussetzung des Präsenzunterrichts könne nicht festgelegt werden.

Wer Corona-Tests, Genesenen- oder Impfnachweise fälscht, muss nach den Ampel-Plänen mit hohen Strafen rechnen. In besonders schweren Fällen des "unbefugten Ausstellens von Gesundheitszeugnissen", in denen "der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande" handelt, soll eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren möglich sein. Dafür soll das Strafgesetzbuch entsprechend geändert werden. Mit der Regelung werde die Strafbarkeit für den Fall klargestellt, dass eine "nicht berechtigte Person" einen Test ausstellt. Auch der wissentliche Gebrauch eines falschen Testnachweises "mit dem Zweck der Täuschung" werde bestraft.