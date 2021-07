Ahrweiler vor 1 Stunde

Hochwassergebiet

Hochwasserkatastrophe in Ahrweiler: Rettungswagen mit demenzkranken Senioren geht in Flammen auf

Am Samstag (17. Juli) sollten zwei demenzkranke Senioren von Ahrweiler in ein Krankenhaus in Linz gebracht werden, als der Krankenwagen plötzlich Feuer fing. Die Sanitäter handelten geistesgegenwärtig.