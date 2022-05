Wie wird der Sommer 2022? Ein Trend lässt sich schon jetzt festhalten: In Südeuropa ist es fast immer warm.

Was nach einer nicht besonders neuen Erkenntnis klingt, ist dennoch beachtenswert. In Südeuropa gibt es nämlich überhaupt keine kühlen Sommermonate mehr. Es ist also immer warm und oft auch heiß. Werte von 40 oder 45 Grad wird es dort auch in diesem Jahr wieder geben.

Sommer 2022: Wann ist das beste Wetter?

Doch was gilt für Nordeuropa? In diesem Jahr sieht es nach einem relativ kühlen Sommer für Nordeuropa aus - also von den Britischen Inseln bis nach Skandinavien, berichtet der Meteorologe Jan Schenk.

Für Deutschland gilt: Im Süden wird es warm bis heiß und im Norden eher durchschnittlich, mit dem Risiko auf etwas mehr Regen. Doch welcher Monat wird nun der Beste?

Der Mai fällt dieses Jahr zu kalt aus, hält Schenk fest. Doch im Juni sieht es besser aus. Der schönste Sommermonat, also mit den höchsten Temperaturen und der meisten Sonne, wird wohl der Juli werden. Die Chancen auf richtiges Sommerwetter stehen dann am besten. Auch im August sieht es aktuell nicht schlecht aus, allerdings sind die Unsicherheiten noch sehr hoch. Dennoch bleibt es bei dem allgemeinen Trend: Im Süden ist es wärmer als im Norden. Im Juli soll es hingegen auch im Norden wenig regnen.

Müssen wir mit Hitzewellen und Gewitter rechnen?

Neueste Ergebnisse haben gezeigt, dass ein trockener Erdboden eine positive Rückkopplung mit der Atmosphäre auslöst. Das heißt: Ist der Erdboden trocken, dann können sich Hochdruckgebiete und damit auch Hitzewellen länger halten.

Im Moment liegt die Trockenheit eher in der Osthälfte Europas. Prägt sich dort ein stabiles Hoch im Sommer aus, dann liegt Deutschland voraussichtlich auf der warmen Seite. Allerdings könnte es auch zu verstärkter Gewittertätigkeit kommen. Es besteht also ein gewisses Risiko für Hitzewellen und starke Gewittertätigkeit.

Wir werden insbesondere die Bodenfeuchte in Europa weiter beobachten müssen, um weitere Rückschlüsse auf mögliche Wetterextreme ziehen zu können, meint Schenk.