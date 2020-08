Hitzewelle in Deutschland: Hoch Detlef sorgt für "extreme Belastung"

Nach dem wechselhaften Wetter der vergangenen Wochen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die nächsten Tage mit einer längeren Hitzewelle, die in Teilen Deutschlands durchaus zum historischen Wetterereignis werden könnte.

«Nach unseren Vorhersagen wird am Mittwoch im Rheinland die 30-Grad-Marke überschritten - und das bleibt voraussichtlich auch so bis zum 13. August», sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich der Deutschen Presse-Agentur.

Hoch Detlef: Hitzewelle mit konstanten Temperaturen über 30 Grad

Zumindest im Rheinland könne es dann neun heiße Tage mit 30 Grad und mehr hintereinander geben - ohne zwischenzeitliche Abkühlung. Es sei dort sogar möglich, dass das Thermometer an sechs Tagen in Folge auf 35 Grad steigt.

Ähnlich heiß wird es der Vorhersage zufolge in der Rhein-Main-Region. Für Frankfurt rechnen die Meteorologen von Samstag bis zum folgenden Freitag mit sechs Tropennächten in Folge, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken. «Das wird eine extreme Belastung», warnte der DWD-Sprecher. Es werde voraussichtlich an vielen Orten zu Hitzewarnungen kommen.

Die ungewöhnlich lange Hitzewelle sei zudem durch Trockenheit geprägt - mit massiven Folgen für die Natur. «Die extreme Dürre in der Mitte Deutschlands droht sich zu verschlimmern, die Waldbrandgefahr steigt noch weiter.» Außer einigen Hitzegewittern sei nicht mit Niederschlägen zu rechnen. Das heiße Wetter macht übrigens auch den Wäldern zu schaffen. Ein fränkischer Forscher warnt eindringlich vor den Folgen des Klimawandels - das Waldsterben fange gerade erst an.

Hitzewelle bringt heiße Temperaturen und Sonne nach Franken

Die Hitzewelle macht auch vor Franken keinen Halt. Ab Donnerstag kann die Sonne ungestört scheinen und es werden bis zu 29 Grad. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt, werden in Teilen Unterfrankens bis Freitag sogar die 30 Grad geknackt: Im Bereich des Untermains steigt das Thermometer auf bis zu 32 Grad.

Spätestens am Samstag kommt die Hitzewelle auch im Rest von Franken an. Wetterexperte Ochs sagt für die Region bis zu 34 Grad voraus. Auch der DWD rechnet mit Temperaturen zwischen 30 und 36 Grad. Die Hitzeperiode werde "etwas länger" andauern, teilte der Wetterdienst am Montag in Offenbach mit. Mit einer leichten Abkühlung auf unter 30 Grad ist erst wieder ab Donnerstag (13. August) zu rechnen, dann steigt auch kurzzeitig wieder die Regenwahrscheinlichkeit.

Zumindest in den Nächten soll es aber Abkühlung bei Werten zwischen 14 und 18 Grad geben. In größeren Städten und Ballungsräumen werden wärmere Nächte mit mindestens 20 Grad erwartet.

Warum ist Hoch Detlef besonders?

Wie das Portal wetter.de berichtet, bringt Hoch Detlef die heißen Temperaturen auch nach Norddeutschland. Das war auf einer konstanten Basis in diesem Jahr bisher noch nicht der Fall. Offizielle Sommertage (ab 25 Grad) wurden in vereinzelten Küstenregion im Jahr 2020 bislang sogar noch gar nicht erreicht.

Zudem ist Detlef das erste Hoch dieses Jahr, das länger anhält. Es sind nicht nur vereinzelte Tage, sondern diesmal tatsächlich eine länger andauernde Hitzewelle.

Und noch ein Grund macht Hoch Detlef besonders: Während die diesjährigen Hitzetage meist von Gewittern gefolgt waren, verhält es sich nun äußerst ruhig. Erst am Sonntag und Montag kann es im Westen und Südwesten Deutschlands vereinzelt zu Gewittern kommen - ansonsten dürfen sich die Menschen auf 11 bis 14 Sonnenstunden täglich freuen.