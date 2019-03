Hitzesommer 2018: Wer hat 124 Kugeln Eis gegessen?

Die deutsche Presseagentur vermeldet, dass der Hitzesommer in Deutschland im vergangenen Jahr für großen Eishunger gesorgt hat. Im Schnitt verzehrte jeder Bürger 8,7 Liter Speiseeis, wie der Eis Info Service des Bundesverbands der deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) am Freitag mitteilte.

124 Kugeln pro Nase

Das entspricht 124 Kugeln und ist knapp 12 Prozent mehr Eis, als die Menschen in Deutschland 2017 verzehrten.

Am beliebtesten ist Eis aus Haushaltspackungen, von dem 2018 rund 269 Millionen Liter gegessen wurden. Am stärksten gewachsen ist der Verkauf von Sammelpackungen mit verschiedenen Eissorten - nämlich um fast 13 Prozent.

Deutsche essen Eis am liebsten zuhause

Dem Verband zufolge lassen sich die Deutschen ihr Eis am liebsten zuhause schmecken. Nur rund jede achte Eiskugel wird außer Haus verzehrt - entweder in der Eisdiele oder als sogenanntes "Impulseis", also etwa in der Waffel unterwegs.

